「陸警範圍」入夜後會擴大！4縣市納警戒區時間曝

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮持續逼近台灣，今晚東半部、恆春半島的雨勢還會更加劇，中央氣象局表示，預計在今晚八點半會將彰化、南投也納入陸上警戒範圍，今日深夜連台中都可能納入警戒區域，而金門則是明日凌晨納入，不過仍要視颱風路徑走向而定。

▲氣象局持續針對杜蘇芮發布陸上警報。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉宇其表示，颱風目前位於台灣南方280公里的海面上，持續往西北方向前進，暴風圈逐漸進入南方海域及南部陸地，氣象局針對雲林以南、花東、澎湖發布陸警，今晚連彰化、南投、台中都會陸續納入警戒區，明晨則會將金門納入。

▲▼各地天氣不穩定，東半部雨勢最猛烈。（圖／氣象局）

今晚到明晨東半部、恆春半島雨勢明顯，明日白天降雨也會持續，由於明日颱風會移動到台灣的西南方，因此南部、澎湖風雨會加劇，南部在明日下午到入夜風雨最大，澎湖則是明晚到周五清晨雨勢最明顯。颱風將於明日深夜接近金門，周五早上登陸中國，這期間金門也會有劇烈風雨。

另外今晚宜花豪雨不斷，仍會發生局部大豪雨，北部、馬祖則會有強陣風，台北市將出現間歇性強風。明天起強風範圍擴大，將往嘉義、雲林一帶延伸，南高屏風力也相當強勁，屏東可能會有十到十一級強陣風。

▲杜蘇芮颱風接近，今晚東半部、恆春半島雨勢最劇烈。（圖／翻攝氣象局直播）

▲颱風往西北方向前進中。（圖／氣象局）

▲▼風雨預測及各區天氣重點。（圖／氣象局）