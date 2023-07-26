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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北流爭議燒不完！蔣市府要修SOP　柯營酸疊床架屋

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，演變成柯文哲陣營與蔣萬安市府的口水仗。北市府發言人殷瑋26日質疑，不能嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分卻不檢討，未來不管訴訟還是調解，只要標的金額在1000萬以上，就要來諮會法務局。柯辦發言人陳智菡則反酸，此舉形同疊床架屋、增加公務員負擔，喊話北流爭議應該儘速落幕解決，不是留一個尾巴、故意做政治攻防。

針對前市長柯文哲拍片回應，台北市政府發言人殷瑋26日說，「如果拍影片就能夠解決問題的話，很多問題早就解決了」。他表示，當初的柯前市府做了什麼樣的溝通？根據目前能看到的公文資料，去年9、10、11月，將近100天的時間，到底有什麼公文正式跟文化部溝通？文化部對台北市府的公務員已讀不回，「現在我們把這個問題點出來之後，柯前市府團隊跟民眾黨黨團，也是來對我們已讀不回，這我們其實沒有辦法理解」。

殷瑋說，不能夠嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分卻不檢討，法務局在昨天的市政會議當中，提案希望日後不管是訴訟還是調解，只要標的金額在1000萬以上，就要來諮會法務局，讓法務局能透過專業角度做好案件控管。

▲▼台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）

對此，陳智菡則回應，蔣市府恐怕需要進一步釐清事情來龍去脈，各局處都有法務人員，處理爭議款項或法律訴訟案件，第一時間會由局內的法務人員處理。她表示，聽聞現在蔣市府在市政會議拍板，所有超過1000萬元以上的爭議案件就要回到法務局，「等於是把原本在各局處裡面法務人員架空、疊床架屋，把原本編制棄而不用，這才是耗費人力、讓基層公務員疲於奔波」。

至於北市府發言人殷瑋酸柯文哲發影片，陳智菡說，認同要就事論事、不要淪為政治操作，但的是，這事情在柯市府任內已協調完畢，如果當時文化部立刻回函、告知不願意出這筆爭議款項，台北市政府就會用二備金方式支應掉。

陳智菡認為，北流爭議應該儘速落幕解決，不是留一個尾巴、故意做政治攻防，「我想這點不管是對公務員或是對人民來說，這些公帑耗費都是沒必要的」。

「北流事件是爭議款，因為是後來廠商臨時提出來做協調，不太可能前一年預算就編列。」陳智菡強調，公務機關很常出現一些訴訟，包括人民可能有國賠爭議等，這都可能是臨時發生狀況，不可能在前一年預判到，所以當然有可能是用二備金支出，「這點只要熟悉相關法條、熟悉市府運作，就非常清楚」。

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