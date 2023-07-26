北流爭議燒不完！蔣市府要修SOP　柯營酸疊床架屋

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，演變成柯文哲陣營與蔣萬安市府的口水仗。北市府發言人殷瑋26日質疑，不能嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分卻不檢討，未來不管訴訟還是調解，只要標的金額在1000萬以上，就要來諮會法務局。柯辦發言人陳智菡則反酸，此舉形同疊床架屋、增加公務員負擔，喊話北流爭議應該儘速落幕解決，不是留一個尾巴、故意做政治攻防。

針對前市長柯文哲拍片回應，台北市政府發言人殷瑋26日說，「如果拍影片就能夠解決問題的話，很多問題早就解決了」。他表示，當初的柯前市府做了什麼樣的溝通？根據目前能看到的公文資料，去年9、10、11月，將近100天的時間，到底有什麼公文正式跟文化部溝通？文化部對台北市府的公務員已讀不回，「現在我們把這個問題點出來之後，柯前市府團隊跟民眾黨黨團，也是來對我們已讀不回，這我們其實沒有辦法理解」。

殷瑋說，不能夠嘴巴上說重視SOP，但是SOP本身有問題的部分卻不檢討，法務局在昨天的市政會議當中，提案希望日後不管是訴訟還是調解，只要標的金額在1000萬以上，就要來諮會法務局，讓法務局能透過專業角度做好案件控管。

▲台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）



對此，陳智菡則回應，蔣市府恐怕需要進一步釐清事情來龍去脈，各局處都有法務人員，處理爭議款項或法律訴訟案件，第一時間會由局內的法務人員處理。她表示，聽聞現在蔣市府在市政會議拍板，所有超過1000萬元以上的爭議案件就要回到法務局，「等於是把原本在各局處裡面法務人員架空、疊床架屋，把原本編制棄而不用，這才是耗費人力、讓基層公務員疲於奔波」。

至於北市府發言人殷瑋酸柯文哲發影片，陳智菡說，認同要就事論事、不要淪為政治操作，但的是，這事情在柯市府任內已協調完畢，如果當時文化部立刻回函、告知不願意出這筆爭議款項，台北市政府就會用二備金方式支應掉。

陳智菡認為，北流爭議應該儘速落幕解決，不是留一個尾巴、故意做政治攻防，「我想這點不管是對公務員或是對人民來說，這些公帑耗費都是沒必要的」。

「北流事件是爭議款，因為是後來廠商臨時提出來做協調，不太可能前一年預算就編列。」陳智菡強調，公務機關很常出現一些訴訟，包括人民可能有國賠爭議等，這都可能是臨時發生狀況，不可能在前一年預判到，所以當然有可能是用二備金支出，「這點只要熟悉相關法條、熟悉市府運作，就非常清楚」。