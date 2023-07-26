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立院通過台美21世紀貿易協定　柯建銘：符合國際化標準重要里程碑

▲▼台美貿易協定 立法院臨時會院會通過 立委合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會26日無異議通過《台美21世紀貿易倡議協定》首批協定。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

對於立法院臨時會26日無異議通過《台美21世紀貿易倡議協定》首批協定審查，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是1979年以來，台灣與美國間最完整的貿易協定，象徵著台灣的經貿規範，已經符合國際化標準的重要里程碑，同時也展現了立法院的高效率。

柯建銘表示，立法院院會今日正式二讀通過「台美21世紀貿易倡議」的首批五項協定，包括「貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐與良好法制作業」。依據立法院職權行使法第7條規定「立法院議決之議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之」，而這是1979年以來，台灣與美國間最大也最完整的貿易協定，象徵著台灣經貿規範，已經符合國際化標準的重要里程碑。

柯建銘指出，從2023年6月1日開始，台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事代表藍鶯，在華府AIT總部正式簽署，行政院會於6月29日通過，隨後送至立法院，並於第二次臨時會，經過7月20日、21日、24日三天，以及六個委員會的聯席審查，最後與會委員無異議通過，送出委員會，不須黨團協商。直至今日，立法院院會完成此案二讀程序，展現了高效率，象徵著對台美FTA基石的重視。

此外，柯建銘補充，立法院也通過了8項附帶決議，內容主要是要求行政院在下一輪實體談判前，應主動聽取國會及各界意見，並提出對各產業衝擊的專業評估報告等，落實國會監督之責。「台美21世紀貿易倡議」簽訂，除了讓台美之間的經貿關係更進一步，同時也給全世界共享自由民主價值的國家一個訊號，鼓勵來台灣簽訂貿易協定。

▲▼台美貿易協定 立法院臨時會院會通過 立委合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

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