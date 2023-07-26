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游錫堃：中國眼中世界均「天下」　守護台灣＝確保全球公共利益

▲▼立法院長游錫堃接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭一行。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃今（26日）上午接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）一行，兩人擁抱寒暄致意，游表示，在中國眼中，全世界都是它的「天下」，因此確保台灣安全，便是確保全球公共利益，呼籲各國持續的、堅定地幫助台灣，一起守護全球人類的文明與普世價值。

游錫堃今天上午表示，去年7月他率團訪問法國，受到熱情接待，內心非常感動，一年後的今天，能夠與各位在台灣見面，尤其是與老朋友葛托蘭副主席、瓦里尼副主席及賈克梅參議員重逢，實在非常開心；在各位努力下，最近有一個好消息，就是法國對法語檢定文憑有了新的規定，將文憑檢定證書的國籍欄改為出生地，這個正名的舉動，使台灣民眾不會再被誤認為中國人，在此要代表台灣人民向貴國政府表達深摯的感謝。

游錫堃表示，近日法國總統馬克宏也在台灣問題上重申反對任何侵略，並派遣軍艦航行台灣海峽，充分顯示了貴國作為太平洋國家一份子，堅定捍衛民主自由及守護印太地區和平穩定的決心，而台灣作為國際民主社群的一份子，除了積極鞏固自身的民主外，也全力對抗與化解中國對台灣的威脅。

游錫堃表示，中共的目標是東升西降、是歐美、是全球、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的踏腳石而已，中國國家主席習近平上台後，拋棄了前國家主席鄧小平的「韜光養晦」及前國家主席胡錦濤的「和平崛起」，宣示「中國夢」、提出「太平洋夠大，可以容納中美兩個大國」，其後積極推動「一帶一路」、違背對美國前總統歐巴馬「不會將南海島礁軍事化」的承諾、遂行「戰狼外交」、沒收香港一國兩制等，今年3月23日的普習會，更與俄羅斯總統普丁達成「共同推動百年變局」的共識，其改變既有國際秩序的意圖已經毫不掩飾。

游錫堃說明，中共除原有的共產主義極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想，可以肯定地說，保護台灣便是保護歐美，確保台灣安全，便是確保全球公共利益，如果現在不正視中國的威脅，那麼等待人們的恐怕是全球人類的黑暗未來。

▲▼立法院長游錫堃接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭一行。（圖／記者屠惠剛攝）

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