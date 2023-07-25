天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚！網狂勸1點

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃園機場提供）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻日前無奈表示，婆婆計畫明年要全家出國旅行，並在群組詢問大家的時間，要準備來訂機票；尷尬的是，她已準備和老公離婚，不禁苦惱該如何婉拒。這番話引起討論，還有人直呼，「這個感覺好像老闆說要員工旅遊，但妳想離職。」

女網友在Dcard提到，婆婆說明年初要全家出國旅行，現在在群組詢問大家的時間安排，準備要訂機票，「但我已經決定要離婚，目前正在進行法律諮詢，想離婚原因就先不多說，沒有第三者就是了。」

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她坦言，「婆家親戚都對我很好，但我真的不想再繼續這段消耗自我的婚姻，想問問大家...我能如何拒絕婆婆訂我明年出國的機票？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃園機場提供）

對此，許多網友表示，「早講晚講都要講，乾脆現在講，如果他們真的對妳好，應該是傾聽妳的想法，然後不會勸和，尊重妳的決定」、「請準前夫去講」、「如果我私下準備離婚，是不會想讓任何破壞我計畫的可能出現」、「叫她兒子坦白啊！如果他不處理真的訂也可以退票，反正責任不在妳」、「說公司安排我明年出差」。

不過也有人建議，會等到這趟旅行完再離婚，「1.當作給這段婚姻最後一次的機會。2.如妳所說婆婆對妳很好，現在下半年處理離婚事宜，而且法律流程應該都要持續一段時間的，她老人家很可能會傷心度過明年過年，應避開過年這個重要時刻。3.不知道妳對婆婆還有其他親戚有沒有基本的感情，甚至已經是親情了。就當作最後一次能和他們有這麼快樂的時光吧！」