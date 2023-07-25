會月付455元變藍勾勾？見「4好康服務」全場潑冷水：不會買

▲訂閱META服務，就可以有藍勾勾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

以社交平台來說，有「藍勾勾」的帳號大多是名人，不過，現在身分認證已是可訂閱的服務。就有網友好奇，其他人願不願意每個月花455元得到藍勾勾，貼出訂閱者可使用的好康，「想知道這些服務，會吸引大家去申辦META驗證碼？」

有網友在Dcard發文詢問，「花455元得到藍勾勾你願意嗎？」文中提到「META驗證」服務，笑呼「比起想到公眾人物的藍勾勾，腦海間閃現部落格金卡、銀卡的VIP制度」，說自己當初曾為了音樂功能辦VIP，「想知道這些服務會吸引大家去申辦META驗證碼？」

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他也貼出截圖，官方說明指出，「我們每個月會透過此個人檔案向你收取$455.00（元）訂閱費用」，訂閱及可享受的好康包括：「驗證標章（藍勾勾）」、「額外的帳號安全措施」、「直接支援服務」、「更多貼圖」。

最後，原PO表示，如果有提供無廣告介面的服務，他可能就會考慮訂閱，「你們覺得455元這個價格值得嗎？」也在留言處表示，「身邊有朋友常常被盜用，或許這種人會有需要。」

不過，大票網友秒搖頭，「每個月的455（元）感覺可以有更好投資自己的方法，藍勾勾於我如身外之物」、「有沒有藍勾勾對我來說沒差，而且那個455（元）還不是收一次就好，而是每個月，是我的話不會買」、「有人證實了，買了藍勾勾還是有假帳號喔」、「一年就要五千，突然覺得影音串流平台很便宜」、「這樣子勾勾就失去它原本代表的意義了。」

至於願意訂閱的理由，大部分跟原PO想法類似，「可以擋詐騙跟零廣告我就買」、「如果，出一個繳月費保證我的帳號不會突然被官方鎖住，或登不進去的話，我直接買爆」、「我已經買了，親身實驗一下是否會增加觸及（我不相信官方說法），沒效果的話就會退掉」、「可以沒有廣告我就買。」