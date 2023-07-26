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鄧振中喊「加入CPTPP機會大」　綠委點難題：需擴大國際友台力道

▲▼政委鄧振中出席「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲政委鄧振中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨受訪表示，國際挺台力道強，台灣拼加入CPTPP的布局相當完善，但一定要在中國成功申請加入之前，否則絕對沒有希望。對此，民進黨立委趙天麟26日表示，CPTPP最困難的是需要全體會員國同意，中國現在只要在裡面找到任何一個友中國家，台灣就會被卡關，應把友台的國家效應力道加大，就有加入的機會。

民進黨立委賴瑞隆表示，下個目標除台美FTA外，44年來第一次台美簽訂這樣的協定，中間有很多困難跟阻撓，最後還是成功推進，只要努力去做就有機會完成，CPTPP是台灣一定要加入的組織，跟亞太經貿組織有很密切關聯，都有利於台灣經濟跟貿易推動，唯一會被阻撓的只有來自中國的政治壓力。

賴瑞隆直言，世界各國都歡迎台灣加入經貿組織，難道中國反對就不加入嗎？還是要全力推動，特別是會員國間的互相支持，至於受到中國影響部分，台灣正在全力溝通，相信機會還是非常大，更何況不努力完全不會有任何機會，台灣跟美日都建立友好關係，藉著這樣的力量，盡力爭取、讓台灣加速加入，相信機會還是很大。

對於加入CPTPP可能性，民進黨立委趙天麟表示，當年爭取加入WTO也有相當大困難，經過各種折衝，當時跟中國先後加入，現在不能放棄任何希望跟機會，CPTPP最困難的是需要全體會員國同意，中國現在只要在裡面找到任何一個友中國家，台灣就會被卡關，困難度並不低。

趙天麟指出，還是支持鄧振中所說，在各種溝通下，只要支持台灣國家佔絕大多數，他們也會給少數一兩個反對國家壓力，禍福與共、危機就是轉機，台灣現在的處境就是，如何把友中的一兩票影響力降低，把友台的國家效應力道加大，就有加入的機會。

國民黨立委李德維則批評，只能說鄧振中又在說空話，支持台灣力道大沒有錯，但進不進CPTPP 就只有yes or no短短幾個字，這段空話對台灣老百姓來講完全沒意義，只能說是個會說好話的政府官員。

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