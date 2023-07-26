王定宇2點揭穿國軍抗彈板「虛偽安全感」　竟採警規非軍規

▲王定宇與趙天麟今天上午共同舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨籍新北市議員林秉宥近日踢爆國軍抗彈板無法抵擋子彈，引發輿論譁然。民進黨立委王定宇今（26日）進一步指出，現行國軍抗彈板穿的有安全感，卻沒有真實的保護力，目前採購標準是美國執法人員使用的NIJ，並非軍規，呼籲國防部改採美國軍規ESAPI標準，並應在測試防彈背心的時候，使用模擬中共解放軍子彈的5.56釐米鋼芯彈。

民進黨立委王定宇、趙天麟今天上午舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會。

王定宇指出，國軍抗彈板的問題並非驗收標準，而是國軍2、30年來採購防彈背心標準是否有問題，國軍採用美國執法人員（指警察）使用的NIJ標準，而不是軍規；實際上，美國軍方在1990年就建立了SAPI標準，2005年採用ESAPI標準，而軍規的標準，幾乎是NIJ頂標的四級，換句話說，NIJ標準不足以在戰場上保護國軍弟兄姊妹的安全，會被打穿，「你驗收沒有問題，合格但不代表合用」。

此外，王定宇表示，目前國軍使用7.62釐米子彈測試抗彈板，藉此模擬中共解放軍AK47步槍的7.62釐米子彈，然而，1997年共軍已全面換裝5.8釐米子彈，全面淘汰7.62釐米的子彈，但因共軍禁止出口配發子彈，因此美國採用最接近其動能的5.56釐米M855鋼芯彈進行測試，「我們台灣有，為什麼不拿這個來測試，你要去拿共軍槍裡一顆都沒有的？」

王定宇呼籲，民間提出測試容有未按標準流程之處，但他點出了問題，應該傾聽其善意，呼籲國防部即刻檢討抗彈板的採購標準，問題就在標準本身，此外，應在測試防彈背心的時候，納入5.56釐米鋼芯彈，因為國軍的性命是非常重要的，製造、成本、重量均不是問題。

趙天麟補充，現在問題討論有點失焦，沒辦法找出問題的根源，在國防部相關認知裡面，總是會認為國軍的標準符合美國規定，但是該規定是否能應付戰場上最高強度的子彈？如果只是礙於預算問題，他將會在立法院外交及國防委員會強力要求應補足該規格和標準，且我國不管是對外採購、對內產製都有能力，應該提高標準，現在馬上就要審查預算了，容或有調整空間，希望國防部儘速做修正。