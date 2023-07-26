長春航展殲-20四機超密集隊形進場　三機同框秀「空中加油」硬實力

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍2023航空開放活動「長春航展」今（26）日正式開幕，除靜態武器裝備展示，航展期間皆有安排空中機隊表演，包括首度換裝殲-10C的「八一飛行隊」等陸續登場。此外，現場觀眾最感興趣的便是解放軍空軍最新型戰機殲-20的飛行展演和運油-20、殲-20及殲-16「三機同框」同時加油。

▲殲-20戰機在2023長春航展上進行飛行表演。（圖／翻攝央視）

透過《央視》直播畫面可以發現，殲-20以4架超密集編隊的方式出場，出場後先採取超低空飛行，讓到場的小朋友們發出驚呼聲，緊接著，殲-20開始進行分組表演，其中，兩架殲-20戰機展示出被稱為「死亡之吻」的高速雙機對衝接近並迅速脫離的精湛技能，讓現場觀眾情緒再度沸騰。

▲運油-20同時替殲-16、殲-20加油。（圖／翻攝央視）

此外，另一個令現場觀眾期待的便是運油-20同時替殲-16、殲-20加油的「三機同框」畫面，此前，三機同框大多只能在大陸軍媒上看到有照片露出，這次的長春航展則是實際在觀眾面前操作，對外展示解放軍空軍的實力再度提升。

▲解放軍空軍「八一飛行隊」。（圖／翻攝央視）

隨著上午的飛行展演到達尾聲，解放軍空軍「八一飛行隊」駕著換裝後的6架殲-10C戰機登場，六架殲-10C機身採用藍白紅的塗裝，在空中排列組合各種隊形，不時還噴出彩煙，彷彿將天空當成畫布。