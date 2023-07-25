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日媒：習近平要共軍做好戰爭準備　據信假設台灣出現緊急情況

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平要解放軍為戰爭做好準備。（圖／路透）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本共同社引述內部文件指出，中國國家主席習近平2020年底向解放軍喊話，在北京與西方關係緊張之際要為戰爭可能爆發做好準備，據信他這番言論是考量假設台灣出現緊急情況。

共同社昨天報導，去年6月公布的文件顯示，習近平在中國共產黨中央軍事委員會2020年12月21日閉門會議上強調，如果區域衝突爆發且持續下去，可能會擴及到更廣泛的地區，但他否定會再度爆發世界大戰的可能性。

這些記錄習近平在這場會議說法的文件，已成為中國軍方及中國共產黨高層官員的教科書。

儘管中國與美國近來一直加速對話，以化解在一連串問題上的緊張情勢，但這些文件顯示北京當局仍對發生軍事衝突的可能性保持高度警惕。

習近平於這場會議中談到「東升西降」，還說這是「歷史趨勢」。

然而，習近平說道，西方擁有競爭優勢的情況「大致沒有改變」，他指的是西方國家與不斷加強軍事和經濟實力的中國之間，發生衝突的風險無可避免。

文件指出，基於這樣的觀點，習近平強調中國軍隊需要「為戰爭爆發及後續連鎖效應做好準備」，並下令軍隊「每時每刻準備好作戰」，以維護國家主權和利益。

報導還提到，據信習近平說出這番言論是考量到假設台灣出現緊急情況。

文件還顯示，習近平於會議中聲稱，西方的反中勢力目標是推翻中國共產黨的領導地位，這表明他對美國的強烈不信任。

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