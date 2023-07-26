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長春航展「2023架無人機」集結升空炫技　上萬軍迷看秀驚呆

▲▼長春航展「2023架無人機」集結升空炫技。（圖／翻攝自中國吉林網）

▲春航展「2023架無人機」集結升空炫技。（圖／翻攝自中國吉林網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸軍事年度盛事之一「長春航展」將於7月26日至30日在空軍長春機場舉行。24日晚，2023年空軍航空開放活動·長春航空展無人機集群表演在長春農業博覽園主廣場上空上演。當晚，2023架無人機同時升空，排列成巨型陣列，帶來約30分鐘的驚艷呈現。地面上，數以萬計的觀眾齊聚觀看。

據《中國吉林網》報導，晚7時40分，2023架無人機從地面緩緩升起，排列成巨型陣列，表演正式拉開帷幕。第一組無人機燈光表演畫面-吉林省「一主六雙」高質量發展戰略的畫面在夜空中徐徐呈現，現場瞬間爆燃。

在「舞步」編排方面，設計團隊深度融合地方特色，電影城、汽車城、航空航天城、冰雪新天地，「藥谷」、「光谷」、「新材料基地」等等十餘個飽含長春元素的精彩畫面隨著2023架無人機「光影」的變化，在夜空中依次呈現，場面無比震撼。

▲▼長春航展「2023架無人機」集結升空炫技。（圖／翻攝自中國吉林網）

據《央廣網》報導，相關技術人員表示，為讓表演達到最佳效果，本次無人機表演採用的RTK定位技術，與傳統GPS定位方案相比更加先進，精度升至釐米級，其中，無人機採用一體化產品設計，打造了輕便機身，提升了飛機安全性，針對戶外表演進行了全新優化，整機重量僅530克，而且表演機間距更小，使表演舞步更細膩，效果更優越。使用的無人機採用一體化產品設計，輕便機身的同時，也提升了安全性。

7月26日到30日，2023年空軍航空開放活動·長春航空展將在空軍長春機場舉行。期間，運油-20、殲-20和殲-16等新世代軍機將會在本屆航展上同框飛行，此外，空軍「八一」飛行表演隊換裝殲-10C後，也將首次在大陸公開亮相。

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