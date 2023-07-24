22歲空軍上兵「半跪姿」昏迷不治　父母認延誤就醫...怒告這5人

▲空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役的志願役蘇姓士兵昏倒於寢室成植物人，苦撐1年離世，其父母對吳姓中隊長等人提告過失致人所死告訴。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者黃宥寧／台北報導

空軍雷達第六中隊蘇姓食勤兵，2020年1月在寢室昏迷被同袍發現緊急送醫，但因腦部缺氧過久成植物人，隔年4月離世，悲痛萬分父母認兒子案發前已在LINE群組表達身體不適，卻沒人將他送醫造成死亡，決定對吳姓中隊長等5人提起過失致死罪，士林地檢署偵結出爐。

痛失愛子的父母指控，愛兒於2019年1月9日到該中隊任食勤兵，2020年1月4日5時20分以LINE「食勤兵」群組表示身體不適，請其他食勤兵向曾姓伙委報告，曾在同日6時50分向潘姓分隊長報告「蘇身體不適在寢室休息」，潘姓分隊長也於6時51分前往寢室探望，並在7時11分離開。

蘇姓父母認，潘姓分隊長無醫療專業知識，坐視愛子病情惡化，甚至向李姓副中隊長表示「尚無需就醫」，而江姓士官長、吳姓中隊長、郭姓輔導長、李姓副中隊長均聽取錯誤判斷，導致愛兒過了6小時，才於10時30分被姜姓同袍發覺跌坐在寢室門口，而李姓副中隊長竟未聯繫救護車，反而由潘姓分隊長駕車前往台大醫學院附設金山分院就醫。

愛兒也於同日11時31分抵達醫院前無生命跡象，雖經急救恢復自主循環，但因嚴重缺氧性腦病變合併腦幹功能受損及呼吸衰竭，苦撐1年於2021年4月20日不治身亡。

▲22歲蘇姓上兵在空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役，卻不明倒在寢室門口，經治療1年仍回天乏術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

潘姓分隊長辯稱，案發當天進入蘇的寢室，發現他躺在床上，身穿內衣、運動褲且臉色不佳，便請他躺下，當時蘇也僅表示頭暈四肢無力且經量體溫為36.1度，也回報給李姓副中隊長。

李姓副中隊長說，案發當日潘姓分隊長表示蘇兵可正常回答，無發燒情況，加上江姓士官長回報也說，蘇兵躺在下舖，可以正常呼吸，眼睛是打開的，經檢視身體也沒察覺有受傷處；被發現倒在門口，沒有叫救護車是因為醫院距離基地有17至18公里，自行開車可節省等待時間。

吳姓中隊長表示，案發當天自己排班休假，由李姓副中隊長擔任留守官，得知蘇姓上兵身體不適訊息，有交代要持續報告，但再次獲知訊息已經是蘇兵送醫搶救，他也立刻趕往醫院了解狀況；後來聽同仁說，當日約10時許，姜姓下士經寢室時，聽到巨響，進入才發現蘇兵呈現半跪姿，不清楚當天為何沒有叫救護車。

郭姓輔導長說，事發當天休假，不清楚蘇兵身體不適情況，事後才知道而單位沒有配附救護車及醫療人員，不清楚當天事發時為何不叫救護車。

檢察官根據官兵訪談紀錄等，發現蘇姓上兵有憂鬱傾向、學習緩慢、個性木訥內向狀況，且任食勤兵時也常裝忙，故意將食物煮焦，但其父母到部隊了解孩子狀況後，仍希望繼續服役，潘姓分隊長也曾致電蘇的爸媽，他有睡眠不佳、頭痛和不好的負面思緒想法，希望能請他們開導讓利用公餘時間去鄰近大學進修。

經查蘇姓上兵死亡原因為「心因性猝止導致心因性休克、中樞神經休克」而自然死亡，因此被告5人實難預見被害人因此病症導致死亡，且吳姓中隊長也積極指示李等人進行處理協助送醫，難認5人有何過失致人於死犯行，予以不起訴處分。全案10日內可聲請再議。