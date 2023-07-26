三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

▲三星發布會今晚登場，預計將會出現全新摺疊機系列。（圖／phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

三星將於今日舉辦全新的發布會，預計將出限最新的摺疊機系列Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，除此之外也將規出全新平板Galaxy Tab S9與智慧手錶Galaxy Watch6，但發表會尚未登場，已經有爆料客在網路上發出新機價格與摺疊手機相關照片。

爆料客 ICE UNIVERSE 在 X.com「X」（原推特）上發布相關訊息，圖片中可以看到是Galaxy Z Fold5的厚度照片，也提到比前代薄了16%，僅13.4mm。

▲三星摺疊機側面圖。（圖／ICE UNIVERSE）

除了照片爆料之外，也有網友分享最新的產品價格，在PTT的MobileComm出現的爆料中指出，摺疊手機 Galaxy Z Flip5 為 3萬2888元起、Galaxy Z Fold5 為 5萬6888元起。除此之外，平板電腦共分三個型號，Galaxy Tab S9 2萬3990元起、Galaxy Tab S9+ 2萬9990元起、Galaxy Tab S9 Ultra 4萬5490起。智慧手錶方面，最平價的 Galaxy Watch6 40mm 為 9990元起。

根據目前的爆料看來，摺疊手機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5未漲價，與前代訂價相同。但平板、手錶則有部分漲幅，約略上漲1000元。不過其中一款新品Galaxy Tab S9 Ultra則降價500元。