　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

▲三星發布會今晚登場，預計將會出現全新摺疊機系列。（圖／phonearena）

▲三星發布會今晚登場，預計將會出現全新摺疊機系列。（圖／phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

三星將於今日舉辦全新的發布會，預計將出限最新的摺疊機系列Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，除此之外也將規出全新平板Galaxy Tab S9與智慧手錶Galaxy Watch6，但發表會尚未登場，已經有爆料客在網路上發出新機價格與摺疊手機相關照片。

爆料客 ICE UNIVERSE 在 X.com「X」（原推特）上發布相關訊息，圖片中可以看到是Galaxy Z Fold5的厚度照片，也提到比前代薄了16%，僅13.4mm。

▲三星摺疊機側面圖。（圖／ICE UNIVERSE）

▲三星摺疊機側面圖。（圖／ICE UNIVERSE）

除了照片爆料之外，也有網友分享最新的產品價格，在PTT的MobileComm出現的爆料中指出，摺疊手機 Galaxy Z Flip5 為 3萬2888元起、Galaxy Z Fold5 為 5萬6888元起。除此之外，平板電腦共分三個型號，Galaxy Tab S9 2萬3990元起、Galaxy Tab S9+ 2萬9990元起、Galaxy Tab S9 Ultra 4萬5490起。智慧手錶方面，最平價的 Galaxy Watch6 40mm 為 9990元起。

根據目前的爆料看來，摺疊手機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5未漲價，與前代訂價相同。但平板、手錶則有部分漲幅，約略上漲1000元。不過其中一款新品Galaxy Tab S9 Ultra則降價500元。

ET快訊
杜蘇芮最新風雨預報出爐！　2地達「颱風假」標準
杜蘇芮還沒走　第6號颱風「卡努」最快明生成
杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐
杜蘇芮加速北上！　「影響較大」路徑曝
快訊／高雄男8樓墜落　大樓中庭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

各方案全漲！Spotify宣布全球超過50國訂閱漲價

電競女神解婕翎開箱夢想新歡！極致沉浸式影音體驗讓她直呼好不想出門：遇到「它」真好

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

4G499元合約到期方案怎麼選？三大電信資費方案大盤點

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

各方案全漲！Spotify宣布全球超過50國訂閱漲價

電競女神解婕翎開箱夢想新歡！極致沉浸式影音體驗讓她直呼好不想出門：遇到「它」真好

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

4G499元合約到期方案怎麼選？三大電信資費方案大盤點

杜蘇芮來襲！拆除作業提前施工　42年台南開元陸橋成回憶

壽司郎林口店籌備中！在地人終於不用跑到新莊吃了

霧沒散「人真的來了」　昔日鬼城翻身！在地：AI人買盤出動

S'AIME 東京企劃流行女包　分享進駐蝦皮商城業績成長逾1000%行銷心法

熱情招待每一位旅人！隱藏屏東部落原住民風味餐　首推醃肉炒飯必吃

《海賊無雙4》睽違三年再有DLC　五檔魯夫9月參戰

NASA與國際太空站「一度失聯」　控制中心停電通訊中斷

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

嘉南大圳又見浮屍！1男漂水上不動　地方居民曝傳聞：抓交替

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

3C家電熱門新聞

他用「488吃到飽」客服不給續約！內行曝2招成功

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

iPhone 15模型機曝光！邊框「史上最窄」　售價超越去年

漫遊新方案快閃破盤價抽免費漫遊

電競女神解婕翎家中新成員曝光！

iPhone 15系列將如期上市　Pro以上機型1關鍵要搶購

iPhone告別128G！　15 Pro系列傳256G起跳

4G499元合約到期方案怎麼選？三大電信資費方案大盤點

iPhone 15史上最窄邊框打趴三星小米　網酸：就醬？

各方案全漲！Spotify宣布全球超過50國訂閱漲價

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

手機電池「充到80%」最健康？網友實測找答案

杜蘇芮颱風逼近　5款官方App一手掌握

蘋果新廣告自爆新品？　外媒：疑似新款Apple Watch

更多熱門

相關新聞

三星預告新款摺疊機更輕薄

三星預告新款摺疊機更輕薄

隨著三星 Galaxy Unpacked 2023 發表會公開在即，三星行動通訊事業部新任負責人盧泰文博士在專欄中分享了他對三星設計策略的見解，強調新款摺疊智慧型手機會更輕薄，引發外界關注。

台積電死敵三星虧慘！　韓國券商估今年恐虧2448億元

台積電死敵三星虧慘！　韓國券商估今年恐虧2448億元

智慧錶功能多　3點幫你判斷買不買

智慧錶功能多　3點幫你判斷買不買

距發表不到9天　三星新一代摺疊機7張諜照曝光

距發表不到9天　三星新一代摺疊機7張諜照曝光

智慧型手機全球出貨下滑　調查：「摺疊機」逆風飛升

智慧型手機全球出貨下滑　調查：「摺疊機」逆風飛升

關鍵字：

三星摺疊機

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

SpeXial前成員遭毆濺血「大奶妹下跪哭求饒」

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面