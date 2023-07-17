智慧錶救命、監測、定位功能全包　3重點幫你判斷要不要買

▲智慧型手錶到底是雞肋還是必需品？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張家瑋／綜合報導

自Apple Watch亮相以來，智慧型手錶成為許多智慧裝置追逐者的焦點，但它不只是一個時尚配件，也有許多實用的功能，可以在緊急情況下救命，也能幫助一般人提升訓練效果，甚至可以讓家庭成員更安心。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就是一個智慧手錶的愛用者，在本集節目中她分享了自己的使用經驗和觀點，並點出3類型適合擁有智慧錶的人。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂智慧型手錶買不買。

莫娜提到，智慧型手錶有不少實用功能，例如車禍偵測和跌倒偵測等等。台灣曾發生過一起真實的案例，有一名女子在車禍後短暫昏迷，手中戴著的Apple Watch偵測到了這一情況，自動報警並提供了她的位置資訊，等到消防隊員回撥電話時，女子也正好甦醒過來，接聽了電話，告知消防隊員她所在的位置，智慧型手錶在緊急情況下可能會成為生命的救援者。

而疫情爆發期間，確診者容易出現「快樂缺氧」的情況，一般來說，人體血氧濃度應該高於93%，低於這個數值就要小心了，若低於90%就需要以氧氣治療，而一旦低於80%則恐損害器官功能，因此當時能夠監測血氧的智慧型手錶和血氧機還成了搶手貨。

▼ 莫娜分享了自己常用的三款智慧型手錶。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

莫娜自己則是擁有三支智慧型手錶，分別是GARMIN的G1潛水錶、Apple Watch和Google Pixel Watch。她表示自己是非常依賴這些智慧型手錶，主要是因為它們能夠提供運動訓練方面的數據化分析，讓她可以知道每次訓練的效果，是有效還是無效的。

莫娜也常遇到別人問她，是否需要買智慧錶？她認為，有三種適合擁有智慧錶的族群。第一類是常常需要開會卻不能使用手機，但又需要查看訊息的人；第二類是運動員或是想要了解自身訓練成效的人，可以通過智慧型手錶獲取運動數據；第三類是需要照顧長者或小孩的家庭，可透過監測老年人的心率、活動情況或跌倒情況，並在出現異常時發送提醒或求救信號，對於有孩子的人，智慧型手錶可提供定位功能，讓家長能夠隨時瞭解孩子的位置和安全。

莫娜最後表示，隨著時間的推移，人們對於智慧型手錶的需求可能有所變化，或許，對於手機總是在身邊的人來說，智慧手錶並非是必需品，對於那些經常無法隨身攜帶手機的人，智慧手錶可能是一個不錯且實用的選擇。