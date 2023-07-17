距發表不到9天！　三星新一代摺疊機7張諜照曝光

▲三星「Galaxy Z Fold 5」機模。（圖／翻攝「中關村在線」）

記者張靖榕／綜合外電報導

三星最新一代摺疊手機「Galaxy Z Fold 5」將在本月26日亮相，但近日模型機照片卻有多張在網路上流傳開來。消息來源透露，機模品質較差，無法完全顯現真機實機操作的體驗。

三星日前宣布將於26日發表新一代摺疊手機「Galaxy Z Fold 5」與「Galaxy Z Flip 5」，距離發表日10天前，多張模型機清楚照片開始在網路上流傳。

綜合陸媒「中關村在線」、「IT之家」報導，流出的機模照片顯示，「Galaxy Z Fold 5」手機底部配備揚聲器、USB Type-C接口和麥克風，頂部則有三個麥克風和一個揚聲器，似乎還有搭載立體揚聲器與4個麥克風。

▼網路流傳多張「Galaxy Z Fold 5」機模照。（圖／翻攝「中關村在線」）

「Galaxy Z Fold 5」與「Galaxy Z Flip 5」推出還有一大亮點，即是三星設計的新型水滴型鉸鏈，與中國手機品牌華為、OPPO、vivo和小米等最新一代摺疊手機採用的鉸鏈類似，該種鉸鏈設計能減少2個摺疊部的的縫隙，從而減少內螢幕的摺痕。

▲▼三星「Galaxy Z Fold 5」機模。（圖／翻攝「中關村在線」）

此前消息指出，「Galaxy Z Fold 5」將配備6.2英吋120Hz Super AMOLED外螢幕，與一塊7.6英吋120Hz Super AMOLED內螢幕，搭配高通驍龍8 Gen 2 For Galaxy處理器，12GB RAM以及256GB／512GB容量。

「Galaxy Z Fold5」支援GPS、5G、Wi-Fi 6E、藍牙5.3、NFC、USB 3.2 Type-C接口，還有IPX7防水等級。手機內置4400mAh電池，支援25W快充、無線快充，還提供Samsung DeX和Samsung Pay等功能。