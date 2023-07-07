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智慧型手機全球出貨下滑　調查：「摺疊機」逆風飛升

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲摺疊機市場逆風上漲。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據Counterpoint Research 報告，根據銷量計算，2023 年第一季全球折疊智慧手機市場同比增長 64%，達到 250 萬部。同期全球智慧手機整體市場同比下降14.2%的情況下，可折疊市場卻出現增長。包括中國、北美和西歐在內的幾乎所有主要地區的可折疊智能手機市場在 2023 年第一季均呈現強勁增長。

全球可折疊市場的強勁增長很大程度上是由中國可折疊市場的增長推動的。儘管2023年第一季中國手機市場同比下降約8%，但國內可折疊市場繼續增長，同比飆升117%至108萬部。

針對這一現象，研究分析師 Woojin Son表示，在中國，OPPO N2 和 N2 Flip 等新型可折疊產品盛大發布。這些大型發布會不斷激發市場的興趣。因此，與其他地區相比，中國消費者對可折疊產品更加熟悉。

OPPO 2023 年第一季度的強勁表現值得注意，因為它反映了該品牌在中國可折疊市場的成功，該市場正在成為全球最大的可折疊手機市場。得益於2022年底發布的N2 Flip和N2，OPPO在中國可折疊手機市場排名第二，與領頭羊華為略有差距。尤其是OPPO的翻蓋式可折疊手機N2 Flip，功不可沒。翻蓋式產品在中國的銷量增長，擊敗了華為的Pocket S。

三星在中國可折疊市場的增長也值得注意。三星瞄準中國市場，推出了W23和W23 Flip，它們分別是Z Fold 4和Z Flip 4的變體，主要針對中國市場和MEA市場生產。這幫助三星在2023年第一季在中國可折疊市場快速增長。

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