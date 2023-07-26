轎車內驚見3屍「都是美國海軍陸戰隊」　加油站外離奇身亡

▲由左至右分別為卡騰伯格、科克里及加西亞。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州3名男性被發現陳屍轎車內，經證實皆為附近基地「勒瓊營」（Camp Lejeune）的海軍陸戰隊士兵。當局透露，該轎車停放在加油站附設便利商店外，現場未尋獲武器、非法藥物或遇襲跡象，他們正在調查死因，預計26日晚間公布驗屍結果。

《紐約時報》等外媒報導，彭德郡警方25日證實，23日上午9時左右，他們接獲失蹤通報後，於漢普斯特德地區（Hampstead）尋獲受害者，距離「勒瓊營」約1小時車程。

3名死者都非常年輕，而且皆為一等兵，分別是19歲的卡騰伯格（Tanner Kaltenberg）、23歲的科克里（Merax Cockery）及加西亞（Ivan Garcia）。

▲北卡州的海軍陸戰隊基地「勒瓊營」。（圖／達志影像／美聯社）

警官沃德（Sgt. Chester Ward）表示，當地居民並未受到威脅，而他們正在調查「一氧化碳中毒」是否為可能肇因，「沒什麼能夠讓人相信這是一起謀殺…我們正在等待驗屍報告，我們不知道可能發生了什麼事。這看起來更像是一場意外死亡。」

海軍陸戰隊第二後勤群（2nd Marine Logistics Group）指揮官麥克威廉斯准將（Michael McWilliams）發布聲明，向死者親友及同袍致哀，「我們的關注是，隨著他們度過這段極其艱困的時刻，向那些受到悲劇損失影響的人，提供必要資源及支持。」