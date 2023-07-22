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新北城市美學建築師作品展　認識建築物如何構想誕生

▲新北城市美學建築師作品展 認識建築物如何構想誕生。（圖／新北市立圖書館提供）

▲一棟建築物，建築師是最重要的靈魂人物。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

建築物與我們的生活息息相關，建築師是最重要的靈魂人物，建築師透過各自的專長，展現建築理念，營造出每一棟建築的生命力。新北市立圖書館從今（22日）起至12月底止，與新北市建築師公會合作推出「城市美學建築師作品展」，將為大家介紹包括華納威秀與IKEA的背後操刀手，以及世界NO.1，設計最多醫院的建築師作品等，並透過現場導覽及講解，帶大家深入認識建築師的世界。

新北立圖書館與新北市建築師公會共同舉辦的「城市美學建築師作品展」於22日正式開展，除了展出包括商業、居住、休閒、醫療、教育、宗教等不同領域的優秀建築師作品，包括打造大家經常造訪的威秀影城、IKEA、B&Q特力屋、台茂商場等擅長商業建築設計的林明娥建築師；在兩岸設計超過百間知名醫院，長庚、慈濟、新光、成大、新光醫院、台大兒童醫院中心等均出自他手，堪稱醫療建築業「教父級」的許常吉建築師；設計汐止天主堂的沈宗樺建築師；擅長山坡地建築開發的洪廸光建築師、以及潘正華建築師等，讓民眾可以更認識這些建築物的重要推手以及建築作品。

▲新北城市美學建築師作品展 認識建築物如何構想誕生。（圖／新北市立圖書館提供）

此外，以「橫山書法館」獲得2022年臺灣建築獎首獎的潘天壹建築師，亦以「境域自然—以東方自然環境觀念為本/回歸自身地域深埋已久的老時尚OLD FASION」為題，與現場民眾一同聊建築，分享如何透過設計讓人們與生態環境產生親切的互動，並以建築師的獨特視野，帶大家一覽全臺首座當代書法主題藝術館。

建築，是城市美學的代表，為了讓民眾可以了解建築生活美學，新北市建築師公會也特別捐贈新臺幣15萬元的建築相關書籍，並於新北市立圖書館6樓設置「與建築對話」主題專區，免費提供民眾閱讀，共享建築設計知識，讓民眾能更深入了解社區及城市環境的重要性，將建築美學的概念，延伸至日常生活中。

▲新北城市美學建築師作品展 認識建築物如何構想誕生。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市建築師公會特別捐贈新臺幣15萬元的建築相關書。

另外，還有「建築師工作室」，將帶大家認識建築師的工作場所，感受在設計一棟建築的過程中，建築師如何規劃與佈局、畫設計圖、製作模型等，帶大家了解建築工作的真實面貌。「城市美學建築師作品展」即日起展出至12月31日止，展覽資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8015。

▲新北城市美學建築師作品展 認識建築物如何構想誕生。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北城市美學建築師作品展 認識建築物如何構想誕生。（圖／新北市立圖書館提供）

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