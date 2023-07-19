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社會 社會焦點 保障人權

300萬賓士停出入口當路障...害別墅區24車受困3天　鄰居翻臉原因曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中南屯一處別墅社區大門被一輛300多萬賓士阻擋大門，裡頭24台車無法進出已經3天，背後原因則是管委會與住戶發生糾紛。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區一處別墅社區，唯一的出入口被一輛要價300多萬的賓士給擋住，自16日20點至今（19）早已經停了60小時，裡頭住戶有24輛車「困在裡頭」出不來，在外面的車也回不去。社區主委控訴，社區其中一名住戶因為擅自更改車庫方向，與社區發生糾紛，才會找來另一住戶，用賓士車擋住出入口。

被管委會指控的住戶于女則強調，自己不是車主，車庫也是合法申請，反而自己遭其他住戶霸凌，已經無法容忍。

位在南屯區中台路半山腰上，一處高級電梯別墅社區僅有20戶，裡頭每棟透天相連，風景優美。裡頭的車輛數一數有24台，已經被迫「60小時」無法出入，原因則是住在最前面的屋主，因為變更車庫位置與社區發生糾紛，這已經是第5次擋通道抗議。而監視器也拍下16日20時，一名男子駕駛賓士「丟車擋道」，一旁管理員則已在19時下班，也無法勸阻。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該社區的唯一出路口遭阻擋，僅留下一個機車左右的寬度，讓其他車輛無法出入。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

直擊社區現場，賓士轎車擋住大半出入口，僅留下一台機車的寬度可通行。黃姓社區主委表示，該名轎車車主是社區大門旁第二戶的男子，與第一戶女子是友人關係，才協助把車子停在出入口。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 管委會拿出監視器畫面證明，該車自16日20時左右開始停放，直到今早仍未挪動，住戶們相當困擾。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

黃姓主委透露，第一戶在裝潢時，想把車庫位置從馬路邊改到出入口旁，還將社區公設的圍牆打掉，管委會認為此舉勢必要從斜坡上S型倒車入庫，可能會影響社區出入口安全，社區超過三分之二的住戶反對，加上該戶也並未取得路權，但對方反而用霸王方式來對抗，讓大家都無法出入。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 黃姓主委指出，不只社區內的車輛出不去，也有10多輛「暫停在外面的車」進不來。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

黃姓主委無奈稱，這已經不是第一次，現在是暑假期間，還是有人要送孩子去上安親班，更不用說要趕著去上班的，從16日20時到19日上午8時，很多人被迫只能騎機車、搭計程車通勤，此外，也有許多住戶是「被卡在外面」，10多台車只能在外面找空地臨時暫停，無「庫」可歸。

管委會指出，曾經嘗試過報警多次，但因為該處屬於私人土地，警方也無權介入，只能走上法律途徑，但是遭到阻擋是有立即性問題，不可能等待司法漫漫長路，跟對方耗下去，黃姓主委也說：「這些邊邊角角的漏洞，大家無可奈何，也不像他這麼懂法律。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲因為該處屬於私人土地，警方無法介入，雙方只能走上法律途徑。（圖／記者許權毅攝）

針對此事，遭管委會指控擋道的于姓屋主表示，他並非目前擋住車道車子的車主，車子也不是他停放的，是因為社區管委會先用鐵架、圍籬等障礙物擋住他的車庫，造成他的車輛無法進出車庫，才衍生一連串糾紛。

于表示，靠近馬路的位置坡度陡，加上也不是車庫，導致車輛無法進出，但要有合法進出的車庫，才能符合都發局規定，否則會遭罰，所以他在去年合法申請開設一個車庫出入口，卻數度遭到管委會以鐵架、圍籬擋住車庫，之後經都發局在5月下旬強制拆除，但管委會隨即在當天下午又搬來樹木、盆栽擋住車庫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲于姓屋主反擊，一切合法申請，合乎都發局規定，但是屢屢遭到管委會以植栽擋住出入口。（圖／記者許權毅攝）

于表示，今年6月中旬管委會一度將東西移走後，自己曾將車子停進車庫，但停進去之後，管委會卻又搬來樹木、盆栽擋住，導致車子又出不去，最終不得已只好請警方到場見證，並將樹木盆栽搬離，車子才能開出去。

于姓屋主強調，所說內容都是有憑有據，包含是合法申請的，土地也有持分，沒有任何一點是違法的，于控訴是遭到其他住戶多數霸凌，遭到欺負一年多，已經無法再容忍下去。至於車子阻擋問題該如何才願意挪動？于強調並非車主，處理方式應該要向車主詢問。

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▲于姓屋主拿出都發局函文表示，申請變更有經許可。（圖／當事人提供）
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▲▼ 于姓屋主表示，車庫遭用鐵鍊、盆栽等遮擋，無法進入，雙方各執一詞。（圖／當事人提供）

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