快訊／80多歲翁摔落鄰居頂樓！受傷慘遭烈日曬昏　原因藏洋蔥

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(21日)上午發生一起受困事件，消防隊到場時，發現一名八旬老翁躺在2樓民宅鐵皮頂樓上無法動彈，消防員架梯上樓搶救後，驚覺老翁疑似曬昏頭意識不清，且身上有些許擦挫傷，經基本處置後，將老翁從鐵皮屋頂吊掛下樓，並立即送醫急救。

▲老翁爬牆到鄰居家頂樓，不慎摔倒受困。（圖／記者吳世龍攝）

有民眾今日突然在住家內聽到「唉唷！」聲響，緊急跑出家門一看，發現竟是鄰居摔在屋頂上，整個人動彈不得，緊急報警處理。警消今日上午9點41分獲報後，緊急派遣人車到場援救。

▲▼消防員將老翁吊掛下樓，緊急送醫處置。（圖／記者吳世龍攝）

消防員架梯上樓接觸到老翁後，發現老翁疑似被曬昏，意識有點不清楚，且身上有些許擦挫傷，經過基本傷口處置後，將他以吊籃吊掛下樓，並放上擔架送醫急救。

據了解，這名受困的老翁年約80多歲，同住的兒子疑似精神疾病，近日跑到住家頂樓亂丟東西，有部分物品遺落在隔壁鄰居住宅頂樓，昨日家屬報警將他強制就醫後，老翁疑似想趁著上午天氣不錯上樓撿拾物品，因此從住家三樓爬牆到隔壁2樓鐵皮屋頂樓，沒想到摔倒爬不回去。

▲老翁想撿拾兒子亂丟的物品，不慎摔倒受困。（圖／記者吳世龍攝）