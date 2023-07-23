跨過高屏溪！屏東縣台灣選哲之友會成立　柯文哲：讓台灣有新未來

▲台灣民眾黨今日在屏東舉辦台灣選哲之友會成立大會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳宏瑞／屏東報導

台灣民眾黨今（23）日在屏東舉辦台灣選哲之友會成立大會，湧入數百位鄉親到場支持，並舉行屏東哲友會幹部授證儀式，民眾黨總統參選人柯文哲表示，過去做過最困難的事情，就是一日雙塔，很多人都說不可能做到，但是他還是完成了！前陣子有人說台灣民眾黨跨不過濁水溪，但看到這麼多鄉親出來支持，相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪。

▲台灣選哲之友會在屏東舉行成立大會，柯文哲（中）親自到場。（圖／記者陳崑福翻攝）

台灣選哲之友會的屏東縣總會長由前台聯黨屏東縣黨部主委，也是慈惠醫專創校校長藍群傑博士擔任，哲友會成員包括閩南、客家、原住民、新住民、各領域人士，共同組成。

藍群傑致詞表示，2024年選舉是非常重要的一年，也是可以改變台灣未來的時刻，擺脫空轉的命運，台灣的美好，就是要讓柯文哲當總統，屏東縣哲友會團結一致，會做南台灣挺柯重要的力量，持續向前行！

▲台灣民眾黨今日在屏東舉辦台灣選哲之友會成立大會。（圖／記者陳崑福翻攝）

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先指出，屏東縣台灣選哲之友會成立，感謝藍群傑校長願意承擔，大會的成立只是一個開始，未來會成立客家、原住民、新住民、百工百業的哲友會，一起努力改變台灣的政治文化，台灣現階段急需一位有執行力，有經驗的國家領導人，帶領我們看見美好的台灣，懇請大家支持台灣的選擇柯文哲！

柯文哲致詞表示，過去做過最困難的事情，就是一日雙塔，很多人都說不可能做到，但是他還是完成了！前陣子有人說台灣民眾黨跨不過濁水溪，今天他很高興看到這麼多鄉親出來支持，相信不僅跨過濁水溪，還跨過高屏溪！

柯文哲指出，屏東在台灣最南端，最重要的有二個優勢，一個是農業，一個是觀光，在農業方面，應該農業科技化，可以精緻化，讓屏東也會有「農業新貴」，在觀光方面，要從交通品質提升，這都是政府要做的事情，政府協助屏東讓農業與觀光，能夠更好，產業價值，觀光加值，經濟自然就會變好，「要走得快要一個人走，要走得久要一群人走」，希望大家可以作為他在屏東的分身，透過大家義無反顧的努力，讓台灣有新的未來。