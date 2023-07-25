金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢　美國嚇阻效果受質疑





▲解放軍先前舉行環台軍演，今年更接近我外海「鄰接區」。（圖／CFP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦24日專電

英國「金融時報」今天援引台灣和美國專家說法報導，為避免美中互相嚇阻致區域情勢不穩，美方有必要在威嚇之餘安撫中國。但對台灣而言，中方的灰色地帶軍事施壓不會停止。

前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）告訴金融時報（Financial Times），除非中國能實地控制台灣，否則中方在台海戰爭沒有勝算；除非「香港模式」發生，否則台灣將維持現狀，但無論如何，共軍對台灣的施壓都將持續。

今年6月24日，共機逾越台灣海峽中線並首次逼近台灣本島鄰接區外邊界。一名國安官員表示，在那之後，共機再度飛近台灣本島鄰接區外邊界至少一次。「鄰接區」是鄰接領海外側至距離基線24浬處之間的海域。

報導指出，儘管中國直接攻打台灣的可能性獲國際關注，台灣負責軍事擘劃的人士對北京的「切香腸」戰術也很擔憂。

「切香腸」戰術意味逐步改變現狀，最終可能讓台灣失去自我防衛的能力。部分防衛事務專家認為，美國軍方的對中嚇阻戰略是「搞錯方向」，太過專注於中方直接軍事侵略台灣、而非漸進施壓的劇本。

報導援引國防部數據，提到自台灣2020年9月開始發布共軍在台灣周邊的活動以來，共機每月侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的架次，已由69暴增至今年7月的139架次。

此外，近3年來，共機侵擾台灣ADIZ的規模、編制和頻次已由偶爾派遣少數偵察機或運輸機，改為頻繁出動大隊共機，編制包括轟炸機、戰鬥機、電戰機、空中加油機以及各式無人機。

國防部數據顯示，自今年1月1日以來，侵擾台灣ADIZ的共機架次已較去年同期增加約60%。共軍的活動範圍也由集中在台灣西南ADIZ擴大至整個台灣周邊水、空域。

去年8月，為「懲罰」台灣邀請時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共機單月逾越台海中線超過300次，此後每一個月都有數十架共機飛越中線。

共機今年6月首次逼近台灣本島鄰接區外邊界後，報導提到，台灣的國防官員擔憂，鄰接區將是下一條共軍企圖抹除的界線、進而威脅領海。

儘管美國海軍持續例行性穿越台灣海峽，美方至今未曾直接回應中方在區域內的軍事動作。北京在南海同樣施行「切香腸」及灰色地帶戰術。一些分析師認為，若美方在早期階段即介入，或許即能避免北京遂行這樣的戰術。

報導提到，造成台灣認為中方的灰色地帶行動未獲足夠嚇阻根本原因之一，是各方對北京的戰術究竟是公開軍事衝突的序曲、或僅著眼於施壓，看法不一。

北京分別於去年8月和今年4月在台灣周圍舉行大規模軍演，部分美國觀察家將這些軍演形容為演練「封鎖台灣」。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）東亞安全事務專家馬扎爾（Michael Mazarr）分析，若這樣的軍演未來每年出現兩次，各界將有理由判定，它們是為大型衝突預作鋪排。

許多專家指出，應對北京的逐步推進舉措十分棘手。紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）高階研究員莫里斯（Lyle Morris）說，「位處臨界點時，你不會採取升高局勢的舉動、招致事態急速演變成與中國的大型衝突」。

其他專家提到，少數可用於應對灰色地帶戰術的手段包括警告對方一旦跨越紅線將遭懲罰。不過，美國及其盟友未能嚇阻烏克蘭戰爭發生，這讓台灣不少人懷疑專注於防範全面侵略，是否能有效嚇阻北京。

美、中在區域內的軍事平衡改變；美方在印太區域減少部分長期部署，改採輪調模式，例如部署在日本、關島的戰鬥機和轟炸機。

報導指出，民調結果顯示，台灣民眾對美國在台海戰爭能提供多少協助有疑慮。國防部智庫「國防安全研究院」助理研究員許智翔認為，美國決定僅透過供應武器支援烏克蘭，以及部分歐洲國家在援烏議題態度不堅，對台灣而言不是好徵兆。

不過，即便存在嚇阻北京的最佳計畫，政治因素也可能讓計畫變得困難複雜。報導提到，台灣政府一大憂慮是北京的政治態勢日益威權、晦澀不透明，這提高判斷中國國家主席習近平決策動態以及他是否將更有意願冒險一戰的難度。

專家指出，歷史上不乏威權政權領導人忽視外部嚇阻訊號的例子；以第二次世界大戰為例，當美方已加速往太平洋送援軍，日本仍執意戰到底。現在，中國與美國日益激烈的競爭以及雙方失去互信，恐讓這兩個國家在試圖嚇阻對方的同時，不經意升高局勢。

中國人民解放軍軍事科學院研究員曹延中聲稱，一旦涉及中國的核心利益，「任何國家的對中嚇阻都是無用的」。