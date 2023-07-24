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美報告：中國在台灣附近部署東風17中程彈道飛彈

▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲中國在台海沿岸部署東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

文／中央社台北23日電

美國學者根據中共解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，指中國在台灣附近廣泛部署東風17中程彈道飛彈，部分飛彈距台更僅約400公里。此舉可能是企圖在衝突發生時，將台灣獲得預警的時間減到最少。

美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）「詹姆士．馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth）7月稍早發表題為「2023年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列」的報告。

報告指出，根據中共解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，火箭部隊正在中國東南方鄰近台灣的省分將短程彈道飛彈升級，在台灣附近廣泛部署東風17中程彈道飛彈，部份更部署在距離台灣僅約400公里。

報告指出，東風17配備高超音速滑翔飛行器，能夠滑翔飛向目標，避開敵方的雷達和彈道導彈防禦系統。

報告指出，針對台灣的部署，可能是企圖衝突發生時，減少東風17攻擊台灣的飛行時間，將台灣獲得警告的時間減到最少。而東風17肯定是用來攻擊台灣的防空設施，以便中國能調動其他飛彈攻擊台灣。

報告同時指出，這也可能是中方內部官僚之間鬥爭的結果。

解放軍還在鄰近韓國一帶地區部署東風17。

埃弗萊斯表示，東風17中程彈道飛彈將成為第一波針對台灣及其盟國防空設施的飛彈，但很多美國系統都超出了東風17的射程，東風17也無法攻擊關島和其他美國主要海軍基地。

不過，射程至少3000公里的中程反艦飛彈東風26，就可以攻擊這些目標。

埃弗萊斯表示，東風26是解放軍最重要的飛彈，中國大陸正製造數量驚人的東風26。安徽省、新疆和其他地方的七個火箭軍旅已部署東風26。駐紮在東北遼寧省的第八旅也正在建設東風26發射設施。

報告指出，東風26是內陸系統，很難瞄準，而且還位於核設施附近，可以配備核彈頭或常規彈頭。美國任何嘗試壓抑東風26的舉措都面有擊中核設施的風險。

報告表示，雖然可以透過衛星圖像蒐集中國飛彈的能力，但解放軍如何使用它們及增強飛彈能力的原因，更加難以捉摸。

報告又提到，美中關係因為台灣議題日益動盪，獲得有關中國常規飛彈和核飛彈的準確數據，比以往任何時候都更加重要。

報告指出，解放軍在模擬演練中常規配備飛彈，而一旦爆發台海戰爭時，也會利用這能力來防止美國保衛台灣。

另外，當中國繼續投資製造大量長程反艦飛彈，一旦中方攻打台灣，或對地區內其他地方有侵略行動，都會令美國的應對變得複雜。

報告指出，中國火箭部隊傳統上規模較小，中國國家主席習近平於2015年將火箭軍提升為完全獨立的軍種，解放軍部署的飛彈發射裝置數量迅速增加。

2028年前解放軍火箭部隊將部署1000多個彈道飛彈發射器，其中507個具備核能力，342至432個是常規發射器，至少252個是核常兩用發射器。

報告指出，目前中國大陸的核思維是一個「黑盒子」，安全驅動程序被輸入「黑盒子」中，可以看到由此產生的軍事基礎設施和部署的軍事系統。但因為中國大陸軍方沒有公開談論他們對核武器的想法，外界無法理解他們的確切想法。

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