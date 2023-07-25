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5歲兒蹦跳被店家制止！「媽公審卻逆風」嘆社會病了：將發存證信函

記者曾筠淇／綜合報導

日前有女網友去花蓮一家有販售熱食、甜品的店，當她認真看菜單時，5歲兒子碰了櫃檯上的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆制止，並要她管教。聞言，她氣得發文要大家一起在她的評論底下留言，灌爆店家。只是文章曝光後，風向幾乎一面倒挺店家，對此，她再度發文，透露律師已經將惡意留言截圖，之後將會一一發存證信函。

相關報導：5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

事件最新發展是，女網友原文章底下，被大票網友罵翻，所以她再度發文正面回應。她在文中提到自己終於親身體驗何謂網路霸凌，網路上一堆反社會人格的吃瓜酸民們，有人在現場嗎？有人是當事人嗎？她的資料全部公開，且不會刪文，反觀留言的人，有9成沒照片、沒個人資料等，這種亂象真的很可悲。

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女網友透露，公然侮辱和謾罵都已經被律師截圖，接著將會一一發存證信函。她也說，社會病得很厲害，沒做錯事的人卻要躲起來舔傷口，再者是，台灣社會普遍存在對小孩不友善的環境，她實在不解為何只要說到小孩，大家都一面倒覺得孩子要教、恐龍家長，請問發言的人有小孩嗎？養得起小孩嗎？

女網友強調，社會上沒有絕對的對錯，只有立場不同，另外，餐廳店家是公開營業場合，「誰都能去消費，賺的是公眾財」。她對台灣的網路霸凌風氣感到難過，也深刻體認到有能力的人會把孩子送出國，現在的環境讓人不敢恭維。

回顧整起事件，女網友一家人去花蓮玩，並帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店外帶黑糖粉圓，由於無法單點、必須搭配主餐，所以便認真看菜單。這時兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止，並要女網友管教孩子。

聞言，女網友直言，兒子有打破東西嗎？有影響到店家做生意嗎？老闆則是要她詳讀店規。後來她選擇錄影並發文，直呼她需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行！

▲▼店規。（圖／店家提供）

▲店規。（圖／店家提供）

對此，大票網友力挺店家，並留言調侃「哈哈我小孩很乖」、「只會生不會教」。而面對女網友控訴，店家告訴《ETtoday新聞雲》記者，他們店員對客人很客氣，但「基本上她是完全不控制小孩的家長」，店門口已有貼出店規，「明文規定客人要管好小孩」，他們是賣麵的，如果孩童跑跳導致意外發生，他們實在無法承擔這樣的風險。

老闆也強調，小朋友跑跳正常，但要在適合的場地，客人可以選擇不要進店，他們也可以選擇不接這個客人。老闆透露自己也有3個孩子，可以理解客人站在父母角度會不高興，但他們店不是公共場所，「處理方式就是我們不做她這筆生意」。

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