5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

▲店規。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

「連一顆星我都不想給！」一名女網友在臉書上發文表示，她日前去花蓮一家有販售熱食、甜品的店，當她認真看著菜單時，5歲的兒子伸手碰了櫃檯上的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆制止，並要她管一下小孩。聽到這席話，讓她非常生氣，要大家一起在她的評論底下留言，藉以灌爆店家！對此，老闆回應，「店門口就已經明文規定客人管好的小孩」，他們是賣麵的，如果小孩跑跳導致意外發生，他們實在無法承擔這樣的風險。

女網友在臉書上發文直呼，他們一家的假期被一個「不知道賣什麼」的老闆毀了，因為實在太生氣，所以需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行！

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在文中娓娓道來，他們一家開車到花蓮玩，因為想趕緊到飯店休息，所以就去了一家評價不錯的店，然而，她卻覺得這家店對小孩非常不友善。

原PO當時帶著5歲的兒子進門點餐，本來只想外帶一碗黑糖粉圓，但老闆告訴她無法單點，必須搭配主餐，所以她便認真的看菜單。這時，兒子看到櫃檯放了一個塑膠小恐龍，所以伸手去碰，結果就被老闆制止。在一旁的她，心想5歲的小男孩怎麼可能不會想摸？但老闆的口氣卻不和善。

接著，兒子在店內上下跳，老闆又出言制止，要孩子別跳；於是兒子便失落的走到門口，試圖開冰箱，這時老闆則大聲喝斥要孩子別碰，並要原PO管一下小孩。聞言，原PO直呼，她不奢求老闆站在媽媽的立場想，但能否別再造成媽媽壓力、怒斥她的孩子？她兒子有打破東西嗎？有吵到被其他客人說話嗎？有影響到店家做生意嗎？她覺得根本是老闆不喜歡小孩而已。

原PO表示，老闆一再要她詳讀店規，但她點外帶也才多久時間，怎麼來得及讀店規？從原PO貼出的影片則可見，店規內容提到「為了不影響其他用餐人的權益，入內請您降低說話的音量，如有小朋友也請約束勿在店裡跑跳嬉戲，以免發生意外。」另外，店規也有提及該建築為1930年建造的日式宿舍，稀有且珍貴，所以請用餐客人多加珍惜。

貼文曝光後，有網友留言表示，「網路上很多人說態度不佳」、「這家本來就毛很多的」、「沒耐心的人只會用店規做事」。

不過，更多網友則回應，「講一次不聽，講第二次也不聽，媽媽看到還不制止，試問，你家的東西願意讓別的小朋友這樣弄嗎」、「我們家的才1Y11M，都知道不能亂動別人的東西了」、「讓老闆說一次就很丟臉了，你還讓老闆說了三次」、「哈哈我小孩很乖」、「只會生不會教」、「那你當下幹嘛不管一下自己的孩子不要跑跳」、「帶種一點不要刪這篇」。

針對網友控訴，《ETtoday新聞雲》稍早致電求證店家，老闆回應，「我們的店員對他們很客氣，基本上她是完全不控制小孩的家長」，小孩才一進店，就在客人旁邊跳來跳去，被制止後又去弄他們櫃檯，還去開冰箱。老闆直言，「店門口就已經明文規定客人管好的小孩」，他們是賣麵的，如果小孩跑跳導致意外發生，他們實在無法承擔這樣的風險。

老闆強調，小孩跑跳本來就正常，但要在適合的場地，「你可以選擇不要進來，我們也可以選擇不要你們這個客人」，過去也有小孩進店後哭鬧，但大部分的父母都會制止，或是把孩子帶到店外的院子，不會影響其他客人。

「不是花錢就是大爺，店裡不是運動場。」老闆也說，如果客人要搞到他們無法做生意，也只能認了，「我們做好自己該做的事情」。最後老闆透露自己也有3個孩子，所以可以理解客人站在父母角度會不高興，但他們店不是公共場所，「處理方式就是我們不做她這筆生意」。