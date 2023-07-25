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杜蘇芮陸上警報發布　北市估有大雨！消防局籲做好準備

▲中颱杜蘇芮將襲台，北市消防局呼籲市民做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中颱杜蘇芮將襲台，北市消防局呼籲市民做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝，翻攝）

記者張君豪／台北報導

中颱杜蘇芮目前正朝台灣逼近，中央氣象局已於7月24日晚間8時30分發布海上颱風警報， 25日下午針對南部發布陸上颱風警報；北市消防局指出：杜蘇芮颱風影響北市最顯著時段為26日晚間到28日白天，目前根據氣象資訊研判，雨量可達大雨等級。

北市消防局指出：目前已完成防救災整備，同時也呼籲民眾嚴加防範，進行各項防颱工作，風雨顯著期間，非必要勿外出走動，避免至山區沿海從事旅遊活動以免發生意外。

消防局指出，市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可到「台北市防災資訊網」（eoc.gov.taipei）查詢，民眾手機可下載安裝「台北市行動防災App」，或加入北市政府Line官方帳號，訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

▲中颱杜蘇芮將襲台，北市消防局呼籲市民做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝）

為因應颱風來襲，北市消防局呼籲：民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：包含在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。也請民眾颱風期間，如無必要請勿外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

若民眾如發現下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。住處於低窪地區、山坡地帶或是進行河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

消防局也建議：家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。並先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線，在使用爐火時應注意防範，以免發生火災。

另外包含住家所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。業主的工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

另外若市民收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。為確保颱風豪雨來臨時居住安全，應於地下室加裝自動抽水機，並於地下入口處加設防水閘門或沙包，市民可洽各地區公所領取沙包。若民眾發現掉落電線不可用手觸摸，以免觸電，並應立即撥119、110或1999以便通知電力公司進行搶修。

防颱也需準備好個人緊急避難包，應具有包括礦泉水、泡麵餅乾等食物、證件影本、一些現金、常用藥品、粗棉手套、手電筒、收音機、電池、禦寒衣物、小毛毯、輕便雨衣、暖暖包、面紙、毛巾、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀等應急物品，應放在隨手可取得的地方，做好防颱準備，方能有效降低災害損失。

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