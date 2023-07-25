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杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

▲▼杜蘇芮颱風來襲，氣象局7/25下午14:30發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風來襲，氣象局7/25下午14:30發布陸上警報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風朝呂宋島北邊海面接近，暴風圈進入巴士海峽東側，威脅巴士海峽、東沙島、台灣東南部、台灣海峽南側，氣象局今下午發布海上陸上颱風警報，暴風圈預計明天將觸陸，屏東、恆春半島為首波警戒區，7級暴風半徑從280公里長胖為300公里。杜蘇芮預計最快下午5點或晚間升級強颱。

杜蘇芮今(25日)下午2時的中心位置在北緯18.2度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約510公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，七級風平均暴風半徑300公里。

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根據氣象局最新資料顯示，杜蘇芮颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，陸上部分將對屏東及恆春半島構成威脅。

杜蘇芮今(25日)逐漸接近呂宋島北方海面，預計明天(26日)通過台灣南方海面，經台灣海峽南側進入中國大陸，今下午2點半發布陸警，首波警戒區以屏東、恆春半島為主，隨著颱風靠近，台東和南部縣市也將列警戒範圍。

▲▼杜蘇芮颱風天氣。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風影響降雨情況。（圖／氣象局）

受杜蘇芮颱風影響，明天周三(26日)東半部、恆春半島有陣雨，且可能出現大雨或豪雨，大台北、南部及中部以北山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

周四(27日)南部及東半部有陣雨，中部及北部山區有短暫陣雨，且有大雨或豪雨機會，尤其東部、東南部及南部山區嚴防大豪雨，其他地區有局部短暫陣雨；周五(28日)中南部有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

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