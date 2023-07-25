5000旅客滯留澎湖！3海運航線停航　像22年前恐怖「奇比」路徑

▲2023年杜蘇芮颱風與2001年奇比颱風路徑類似。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急、全球災害事件簿）

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

中度颱風杜蘇芮逐漸逼近，中央氣象局24日發布海上颱風警報，今(25)日澎湖縣長陳光復與行政運長陳建仁進行視訊會議，並表示由於颱風影響，3條海運暫時停航，目前約有5000名旅客滯留澎湖。

為因應杜蘇芮颱風到來，澎湖縣於25日下午2時開設三級災害應變中心，為提前做好各項防颱措施，陳光復25日上午召開整備會議，陳建仁透過視訊了解澎湖縣防颱整備情形，他希望地方政府與中央一起努力，把防災工作做好，防範強風豪雨，減少人民生命財產的損失。

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其中，海運部分，台華輪已宣布7/25至7/27停航，布袋航線7/26至7/27停航、東吉往返台南將軍航線，7/26至7/28停航；空中交通部分航空公司25日下午將開會決定，目前約5000名旅客受影響滯留澎湖。

陳光復表示，此次「杜蘇芮」颱風來勢洶洶，路徑與2001年重創澎湖的奇比颱風類似，他要求各防救災編組單位應發揮最大動員能量，做好災前整備，落實減災工作，如遇有災情迅速妥適應變處置，將災損降至最低。

陳光復呼籲，鄉親加強防颱準備工作，颱風期間，非必要儘量避免外出，以減少傷害發生。並加強巡查廣告招牌、施工中工地圍籬與鷹架，避免發生鬆脫倒塌情事，針對可能發生積淹水低窪地區加強排水溝及洩水孔清理，防止排水溝堵塞造成淹水，另獨居老人關懷及送餐，提早備妥物資，切勿因颱風造成長者斷炊挨餓。

奇比颱風在2001年6月20日於雅浦島西北方海面形成，22日增強為中度颱風，路線從台灣南部恆春行經轉往從台灣海峽北上通過，雖未登陸台灣本島，但對澎湖地區形成嚴重災情，一共造成14人死亡、16人失蹤、124人受傷，漁船沉沒109艘及遊艇4艘。