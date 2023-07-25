　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「行人站分隔島」駕駛綠燈直行　慘罰6000元！畫面超扯：怎麼開車

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲行人站在分隔島上，駕駛竟收6000元罰單。（可點圖放大／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

斑馬線不讓行人，駕駛將重罰6000元之外，還將記點3點，強制上道安講習3小時。不過有路人站在分隔島上，而紅色轎車依綠燈前行，結果依舊收到6000元罰單。該慘案曝光後，引來全場網友開轟「這樣要怎麼開車啦」、「普發6000之後不罰個6000，錢是弄得回來嗎？」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，近日在LINE看到一則超瞎罰單，只見一名行人站在分隔島上，而紅色轎車壓過斑馬線直行前進，從畫面可判斷，右側機車處於停止狀態，顯示紅車方向是綠燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知駕駛卻吃上罰單，地點位在台南中西區南門路與健康路口，時間為7月8日早上9時許，違規事實為「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，因此被慘罰6000元。

對此，原PO替駕駛感到憤憤不平，「現在連行人在分隔島等紅燈穿越馬路都要讓了...看來這意思就是要所有車停下來等追撞，或者叫行人闖紅燈出去被撞死了？」

底下網友也罵翻，「好扯，行人那向是紅燈啊，人家想在中間等綠燈再過較安全，為何處罰綠燈直行的車輛」、「行人號誌燈可以都拆一拆了啦」、「霸王條款，只要行人就有無敵星星」、「這個角度應該是科技執法吧！現在警察直接吹冷氣開罰單就對啦」、「停下來行人不一定敢走」、「這個我也不會禮讓，他已經違規在先，我沒撞到他就好了」、「普發6000之後不罰個6000，錢是弄得回來嗎」、「欸～這是什麼奇怪的罰款？這樣要怎麼開車啦」、「這可以申訴吧？太白爛」。

▼網友罵翻。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

ET快訊
快訊／500名員工7月沒薪水！　負責人失蹤
快訊／颱風前夕確診　蔡英文親曝症狀
快訊／基北北桃何時宣布停班停課？　蔣萬安：今晚8點會有結論
杜蘇芮陸警晚間再擴大！3縣市戒備　不排除再北偏
快訊／彈藥爆炸2人重傷　洪姓士官已截肢
賓士男爆頭慘死！　警開3槍判決出爐
10歲女童燒逾40度　染流感4天亡
華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生運動中心闖禍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

明起3生肖迎財神！橫財一波接一波　屬牛「貴人出現」

颱風天搶買！菜價創半年來新高　青江菜1公斤批發價79元

5000旅客滯留澎湖！3海運航線停航　陳光復：防颱應變中心3級開設

「行人站分隔島」駕駛綠燈直行　慘罰6000元！畫面超扯：怎麼開車

會月付455元變藍勾勾？見「4好康服務」全場潑冷水：不會買

杜蘇芮陸上警戒晚間將再擴大！3縣市戒備　後期路徑不排除再北偏

杜蘇芮強降雨恐灌山區！周四最劇烈　陳其邁：明天決定是否放假

農園因登革熱休園　張麗善喊話中央：每公頃補助6萬元

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

明起3生肖迎財神！橫財一波接一波　屬牛「貴人出現」

颱風天搶買！菜價創半年來新高　青江菜1公斤批發價79元

5000旅客滯留澎湖！3海運航線停航　陳光復：防颱應變中心3級開設

「行人站分隔島」駕駛綠燈直行　慘罰6000元！畫面超扯：怎麼開車

會月付455元變藍勾勾？見「4好康服務」全場潑冷水：不會買

杜蘇芮陸上警戒晚間將再擴大！3縣市戒備　後期路徑不排除再北偏

杜蘇芮強降雨恐灌山區！周四最劇烈　陳其邁：明天決定是否放假

農園因登革熱休園　張麗善喊話中央：每公頃補助6萬元

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

丁學文／全球首位試管嬰兒滿45歲　生殖醫學新革命再起

快訊／北韓證實：俄羅斯國防部長蕭依古　本周將訪問平壤

柯文哲最新民調下滑　林濁水：硬搞716遊行做白工還自爆

快訊／確診狀況「輕微無大礙」　蔡英文：已請陳建仁落實防颱準備

明起3生肖迎財神！橫財一波接一波　屬牛「貴人出現」

西螺福興宮重修安座25神尊連獲聖筊　科儀道長驚呼：相當罕見！

天母神秘「無名豪宅」只租不售　背後建商、設計師竟超大咖

颱風天搶買！菜價創半年來新高　青江菜1公斤批發價79元

高中生被師長霸凌輕生！學務主任重回校園　教育局證實...父批黑箱

正妹數學老師「性感蜜桃臀曲線」 超高顏值！學生讚：天天準時上課

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！

陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

更多熱門

相關新聞

男過馬路「突伸無影腳」！警：已觸法

男過馬路「突伸無影腳」！警：已觸法

高雄一名汽車駕駛日前行經新興區七賢二路同愛路口時，直擊斑馬線上一名詭異路人見機車經過時，居然突然伸出腳來，他見狀傻眼大罵「這是在衝X小啊？」警方表示，此舉已觸法，將主動調查通知該行為人到案，若查證屬實就將告發製單，可處新台幣500元罰鍰。

行人站斑馬線禮讓汽車！他不敢過遭嗆

行人站斑馬線禮讓汽車！他不敢過遭嗆

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

不滿違停記點新制！貨車、小黃司機怒上街　交部3點回應

不滿違停記點新制！貨車、小黃司機怒上街　交部3點回應

行人悲歌再起！學者：易肇事路口設「行人專用時相」分流

行人悲歌再起！學者：易肇事路口設「行人專用時相」分流

關鍵字：

禮讓行人斑馬線6000元駕駛罰單綠燈分隔島

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面