「行人站分隔島」駕駛綠燈直行　慘罰6000元！畫面超扯：怎麼開車

▲行人站在分隔島上，駕駛竟收6000元罰單。（可點圖放大／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

斑馬線不讓行人，駕駛將重罰6000元之外，還將記點3點，強制上道安講習3小時。不過有路人站在分隔島上，而紅色轎車依綠燈前行，結果依舊收到6000元罰單。該慘案曝光後，引來全場網友開轟「這樣要怎麼開車啦」、「普發6000之後不罰個6000，錢是弄得回來嗎？」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，近日在LINE看到一則超瞎罰單，只見一名行人站在分隔島上，而紅色轎車壓過斑馬線直行前進，從畫面可判斷，右側機車處於停止狀態，顯示紅車方向是綠燈。

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殊不知駕駛卻吃上罰單，地點位在台南中西區南門路與健康路口，時間為7月8日早上9時許，違規事實為「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，因此被慘罰6000元。

對此，原PO替駕駛感到憤憤不平，「現在連行人在分隔島等紅燈穿越馬路都要讓了...看來這意思就是要所有車停下來等追撞，或者叫行人闖紅燈出去被撞死了？」

底下網友也罵翻，「好扯，行人那向是紅燈啊，人家想在中間等綠燈再過較安全，為何處罰綠燈直行的車輛」、「行人號誌燈可以都拆一拆了啦」、「霸王條款，只要行人就有無敵星星」、「這個角度應該是科技執法吧！現在警察直接吹冷氣開罰單就對啦」、「停下來行人不一定敢走」、「這個我也不會禮讓，他已經違規在先，我沒撞到他就好了」、「普發6000之後不罰個6000，錢是弄得回來嗎」、「欸～這是什麼奇怪的罰款？這樣要怎麼開車啦」、「這可以申訴吧？太白爛」。

▼網友罵翻。（圖／翻攝爆廢1公社）

