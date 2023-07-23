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行人站斑馬線「禮讓汽車」！他不敢過反遭咆哮：在嗆什麼意思的啦

記者閔文昱／綜合報導 

隨著道交條例修法，「未禮讓行人」加重罰鍰至6千元，儘管立意良善，但網上也出現不少對立言論，像是遇到「行人和駕駛互相禮讓」的情況時，駕駛究竟能不能通過？一名駕駛近日開車行經某路口時，發現一名行人站在斑馬線上滑手機，讓他不敢通過，不料對方見狀後仍站在原處要求他往前開，雙方僵持不下，最終還爆發口角，引發熱議。

根據行車記錄器畫面，只見駕駛17日中午11點多開車行經新北市汐止中興路的一處路口時，發現路邊站著一名墨綠色衣服男子正低頭滑手機，由於對方所站之處剛好有斑馬線，駕駛誤以為他是要等待通過馬路，因此就將車輛停下禮讓。

▲一名駕駛在路口與行人互相禮讓，不料卻因此爆發口角。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲一名駕駛在路口與行人互相禮讓，不料卻因此爆發口角。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

不料，等了許久仍不見綠衣男子有任何動靜，於是駕駛就按喇叭提醒並將車窗搖下詢問「有沒有要過？」見對方示意他先通過後，駕駛也告知「沒有要過不要在那邊滑手機！你站在上面（斑馬線）我就不能開過去」，對方這才心不甘情不願站上人行道，不過當他通過路口時，該男子口中仍不斷唸唸有詞，甚至怒吼「你在嗆什麼意思的啦？」

該畫面事後被PO到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，駕駛除了在標題抱怨「禮讓大執法下的卑微駕駛」，內容還感嘆，自己是很樂意禮讓行人的，畢竟交通本該就是人本，不是車本，「但是遇到這種在枕木紋上面跳恰恰的，實在是頭痛。下次隨車帶一串香蕉，遇到這種的就發一根。」

影片曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「再這樣發展下去，以後大家上路就是要花更多時間等紅綠燈了」、「太神啦，現在連路人都可以變三寶」、「看到這樣的行人真的也挺不舒服的，而且還不知道自己哪裡錯，真可悲」、「禮讓行人還被大聲叫罵，那請問要罰款行人嗎？」、「這種人遲早有一天會被撞」。

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