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社會 社會焦點 保障人權

休旅車過斑馬線「0減速撞行人」轉彎肇逃！白衣路人噴飛重摔

記者柯振中／綜合報導

我國立院14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，提高了汽車駕駛人不禮讓行人的罰則，交通情況也因此有所改善。不過，北市一名男子日前駕車行經松山區復興北路圓環時，目睹前方休旅車不但沒有停讓行人，甚至還將人撞倒在地，肇事後直接駕車離場，恐怖的畫面讓網友氣炸了。

這名駕駛在臉書社團「爆廢1公社」張貼一段影片，同時譴責前方休旅車駕駛「真的是夭壽鬼」，撞到行人以後直接跑掉，行為相當不可取。

▲▼休旅車撞上行走在斑馬線的行人，接著直接轉彎肇逃。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼休旅車撞上行走在斑馬線的行人，接著直接轉彎肇逃。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼休旅車撞上行走在斑馬線的行人，接著直接轉彎肇逃。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

駕駛也不禁呼籲，雖然已經提高罰則，但行人過馬路時還是要多留意，畢竟安全回家才是重點，而這段影片也已提供給警方，後續交由司法單位處理。

從影片當中可以看見，駕駛當時行經復興北路圓環，而圓環的2端都有未設置號誌的斑馬線，也立了紅色的停止路牌，沒想到前車駕駛駛出圓環時，完全沒有停下查看路況，而是沒有減速開了過去，直接撞上正在過馬路的行人，導致行人當場向左噴飛、重摔在地，畫面十分驚悚，而撞到人以後，車輛剎車燈明顯亮起，駕駛卻沒有下車查看，而是直接右轉離開，令人相當憤怒。

▼休旅車撞上行走在斑馬線的行人，接著直接轉彎肇逃。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼休旅車撞上行走在斑馬線的行人，接著直接轉彎肇逃。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

恐怖的畫面引起網路撻伐，不少人憤怒譴責，「太扯了啦，直接落跑，遇到斑馬線要轉彎都不減速不看的喔」、「太誇張了，人都彈起來了！竟然還肇逃」、「扯爆了！不能原諒，明知道撞到還落跑」、「一定又是A柱擋住沒看到，以後台灣的車最好不要有A柱」、「這種人竟然跟我一樣能夠使用道路，頭好痛…。」

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