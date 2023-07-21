不滿違停記點新制！貨車、小黃司機怒上街　交部3點回應

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿違規記點新制衝擊職業駕駛生存權，今(21日)約80名駕駛、40輛計程車包圍交通部抗議，要求暫緩惡法研擬配套、廣設貨車停車位、罰單雇主吸收，計程車工會則要求取消檢舉制度。交通部今下午則回應表示，針對工會訴求將審慎看待，並將協調地方政府依貨運需求妥為規劃停車位。

違規記點新制6月底上路，在路口、公車站違停或併排停車，記點1點，1年內記滿12點扣照2個月，引發貨運和計程車駕駛不滿，質疑卸貨停車位不足，乘客路口攔車，為工作無奈違停卻只對駕駛開當重罰，剝奪司機工作權。

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今(21日)約80名駕駛、40輛計程車包圍交通部抗議，貨運工會要求暫緩惡法研擬配套、廣設貨車停車位、罰單雇主吸收，計程車工會則要求取消檢舉制度、要求暫緩惡法，駕駛和工會更揚言交部不解決，將號召全台駕駛包圍，到交通部違停。

對此，交通部今也提出三點回應，交通部指出，6月30日新修正施行道路交通管理處罰條例相關規定中，對於汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，是有處以罰鍰外，併記違規點數1點。但這次的修法是為呼應社會對加強保護行人及提升道路交通安全期待，對於工會的訴求，交通部會審慎看待，也希望貨車駕駛共同守護道路交通的安全。

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

其次針對工會提出的物流貨運裝卸貨有停車需求，交通部指出，相關的管理有因地制宜特性，可與地方政府共同努力來提供因地適足的商業物流上下貨臨時停車規劃，交通部將請公路總局及各區監理所分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者公工會，檢視轄區內貨運物流需求，妥為規劃。

最後交通部表示，交通部為汽車貨運運輸業主管機關，會注意資方保障駕駛的權益，有關工會在現場要求保障員工工作權及貨運公司應全面負責貨車司機的罰款，這部分因涉及運輸業者與員工間勞動條件約定事宜，其間若有不符規定情事，可提供給交通部或公路總局來轉請勞動主管機關查處。