快訊／今年首例登革熱死亡！台南40多歲女性　發病後5天過世

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內南部登革熱疫情燒！疾病管制署今（25）日公布國內確認今年首例登革熱死亡個案，是台南市40多歲女性，7月中旬出現症狀，發病後5天過世。上周一口氣再增加206例登革熱本土病例，以台南市163例最多，接著是雲林縣40例，高雄市3例；國內從6月13日確認今年首例本土以來，至今累積630例本土病例。

疾病管制署說明，這名死亡個案7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善於7月18日就醫住院治療，並經醫院通報檢驗後確診；經醫師同時診斷有熱衰竭情形，後於7月21日因病況惡化不幸過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據現行死亡病例統計定義，登革熱確定病例於傳染病通報系統具通報及確診紀錄者，於確診後60天內(含)自然死(排除意外死、自殺、他殺、不詳)且死亡證明書之死因甲、乙、丙、丁任一有記載登革熱相關病名，即列入死亡統計，故此案研判為今年首例死亡病例。

疾管署統計，國內上周(2023年7月18日至7月24日)新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為臺南市(163例)、雲林縣(40例)及高雄市(3例)，分別於臺南市永康區75例、東區43例、仁德區25例、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例，高雄市前鎮區、路竹區及苓雅區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。

疾管署表示，近日颱風杜蘇芮逼近，依據中央氣象局資料，全國各地皆有降雨，為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵；亦請於颱風過後留意住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中臺南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。