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10歲女童染流感4天亡！燒逾40度、意識不清　併發急性壞死性腦炎

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續！疾病管制署今（25）日公布國內新增26例流感併發重症，另有6例死亡。死亡個案中最年輕為年僅10歲女童，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身沒有潛在疾病、有打本季流感疫苗，7月中旬出現症狀加上超過40度高燒，隔天又有意識不清、步態不穩等重症徵兆被送急診，快篩A流陽性且有急性壞死性腦炎，雖然收治加護病房給予抗病毒藥物，但仍於發病第四天過世。

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今(25)日表示，近期社區流行A型流感，近四周合約實驗室分離出流感病毒以A型H1N1為多；類流感門急診就診人次持續下降，惟流感併發重症通報數尚未明顯下降，籲請民眾仍需注意，勿輕忽流感危險徵兆，落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現呼吸困難、發紺等危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

疾管署說明，上周新增26例流感併發重症 (24例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、8例女性，發病日介於7月9日至7月21日，其中23例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增6例死亡 (均A型H1N1)，年齡介於10歲至60多歲，為3例男性、3例女性，發病日介於7月2日至7月18日，其中4例未接種本季流感疫苗，5例具慢性病史。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年7月24日流感併發重症病例累計428例 (263例A型H1N1、153例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡91例 (63例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

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