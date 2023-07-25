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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文探視彈藥爆炸受傷官兵、家屬　再下令軍方全力給協助

 

記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫24日下午發生120迫砲彈爆炸，造成9名官兵受傷，在軍、民醫院團隊救治下，傷勢均已穩定；其中傷勢較重的洪姓士官，也都轉往三總接受後續治療。對此，總統蔡英文25日上午臨時新增行程，前往三總慰問官兵與家屬。

受傷官兵今天的狀況都已穩定，且全數轉往三總醫院做後續的治療，蔡英文上午新增行程，於9時30分前往台北市內湖區三軍總醫院探視傷者及向家屬致意。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人皆陪同。

蔡英文除了逐一對官兵的傷勢表達關切外，也再次指示國防部等相關單位盡全力，給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧。

▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

對於本次事件，陸軍司令部表示，事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因。

陸軍司令部強調，已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。

▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

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