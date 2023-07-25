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快訊／蔡英文確診！　上午才探視彈藥庫爆炸傷兵

▲▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

▲總統蔡英文前往三總探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

總統府發言人林聿禪25日表示，蔡總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經Covid-19快篩後呈現陽性。總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，總統取消今日下午公開行程。

林聿禪補充說明，總統表達感謝大家的關心，並認為台灣疫情已趨於穩定，防疫指引也已有專業規劃，總統非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務仍透過執政團隊密切掌握。

林聿禪並轉述，總統特別強調，近年來可能影響台灣最大的颱風即將到來，她已請行政院陳建仁院長與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，確保國人平安及各項設施順暢運作，並提醒國人朋友不要鬆懈，務必做好防颱準備。

蔡英文總統今天上午於9時30分新增行程，前往台北市內湖區三軍總醫院，探視昨天漢光演習發生陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫120迫砲彈爆炸意外的9名受傷官兵，並及向家屬致意。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人皆陪同。

▲▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

 

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