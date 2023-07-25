　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

▲▼杜蘇芮颱風逼近菲律賓呂宋島。（圖／翻攝自Pagasa）

▲ 杜蘇芮颱風正向菲律賓呂宋島移動。（圖／翻攝自Pagasa）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮颱風（Doksuri）正朝菲律賓呂宋島前進，今（25）日上午已達國家氣象專家認定的超級颱風標準，12小時內威力將達高峰。美國CNN氣象預報則指出，杜蘇芮正橫跨太平洋逼近菲國，威力可能繼續增強，預計本周稍晚向台灣、香港或中國方向移動。

根據CNN，美國聯合颱風警報中心（JTWC）指出，杜蘇芮23日上午在西太平洋形成熱帶風暴，據菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa），24日午夜前已升級為最大風速每小時230公里的颱風。

杜蘇芮現正逼近菲國最大且人口最多的呂宋島，預計當地時間25日影響呂宋島東北部，降下10英寸（約254毫米）雨量。隨著颱風增強並朝南海北部移動，26日降雨量可能來到18英寸（約457毫米），且可能對台灣、香港及中國南部部分地區帶來影響。

根據菲國《詢問者報》（Inquirer），菲律賓國家氣象專家表示，杜蘇芮25日上午已升級成超級颱風，目前位在土格加勞市（Tuguegarao）以東310公里處，中心附近最大持續風速時速185公里，陣風時速高達250公里。

菲國總統小馬可仕24日下令馬尼拉大都會所有公立學校停課，並關閉首都地區除重要服務機構以外的政府部門，不過部分原因與大眾運輸業罷工有關。Pagasa也呼籲，高風險地區居民應遵守當地官員疏散命令等指示。

Pagasa預測，杜蘇芮在未來12小時內將維持目前的威力或略有增強，並於25日達到高峰，之後因呂宋島北部及台灣崎嶇地形相互作用，26日晚間進入台灣海峽時可能開始減弱，預料27日上午離開菲律賓責任區（PAR）。

但CNN指出，颱風確切路徑尚無法確定，根據香港天文台周末公布的預測，杜蘇芮可能的路徑有三，一是經過台灣，二是向南避開台灣，轉而襲擊中國廣東南部沿海，包括香港，第三則是向北移動，對台灣及中國都不會造成影響。

ET快訊
公審店家被轟爆！　5歲兒媽：將發存證信函
杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰
快迅／知名餐飲集團驚傳倒閉！　員工被通知不用上班
快訊／許藍方挨告　二審判決出爐
4網紅爆霸凌！QQmei翻車道歉　愛麗兒「這鍋我不背」
快訊／消防夫妻勒索麥當勞7060萬　二審重判6年半
天道盟松山會長「信董」　胰臟癌病逝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

希臘野火連7天「飯店燒毀」慘況曝光　度假勝地陽傘燒到剩支架

俄軍空襲基輔！烏南被轟港口「距鄰國僅200m」　羅馬尼亞強烈譴責

俄兵力不足　普丁簽新法！「後備軍人除役年齡」調高5年

烏防長坦承「反攻進度落後」：將續攻克里米亞、刻赤大橋

5間監獄逾90名獄警遭挾持！　厄瓜多暴力活動升級

蘋果遭提集體訴訟！　逾1500位APP開發商求償313億元

美副國務卿雪蔓將退休　職務暫由政治次卿代理

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

希臘野火連7天「飯店燒毀」慘況曝光　度假勝地陽傘燒到剩支架

俄軍空襲基輔！烏南被轟港口「距鄰國僅200m」　羅馬尼亞強烈譴責

俄兵力不足　普丁簽新法！「後備軍人除役年齡」調高5年

烏防長坦承「反攻進度落後」：將續攻克里米亞、刻赤大橋

5間監獄逾90名獄警遭挾持！　厄瓜多暴力活動升級

蘋果遭提集體訴訟！　逾1500位APP開發商求償313億元

美副國務卿雪蔓將退休　職務暫由政治次卿代理

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

防堵中國毒氣包！中華郵政出手　即起暫停收寄深圳「貨轉郵」郵件

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

東森購物「防颱專區」準備好了　集結泡麵糧食、防災備品方便採買

快訊／杜蘇芮逼近！合歡山頂出現8級強陣風　氣象站籲遠離懸崖

國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

日本管制半導體設備出口　陸外交部：將堅決維護自身利益

5歲兒蹦跳被店家制止！「媽公審卻逆風」嘆社會病了：將發存證信函

貓奴必看美食療癒番《能幹貓今天也憂鬱》　夢想廢柴人生在這實現

正妹數學老師「性感蜜桃臀曲線」 超高顏值！學生讚：天天準時上課

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

全球供應趨緊　國際油價上漲

即／北韓深夜發射彈道導彈！5天內第3次

找好友動豐臀手術　22歲正妹慘死手術台

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

韓國軍方：北韓向日本海發射兩枚彈道飛彈

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮逼近！瓜農開放2萬顆瓜現買現採

杜蘇芮逼近！瓜農開放2萬顆瓜現買現採

杜蘇芮颱風朝台灣逼近中，就怕伴隨的風雨帶來災情，台東關山種植「光皮哈密瓜」的農民不得不緊急搶收，但更讓農民葉明峰擔心的是，缺乏採收哈密瓜的工人，只好開放有興趣的民眾來到產地「現挑現買」，直接以優惠價格採購香甜的哈密瓜，以減少損失。

LINE狂傳「杜蘇芮帶來恐怖1意外」！網秒信了

LINE狂傳「杜蘇芮帶來恐怖1意外」！網秒信了

不斷更新／杜蘇芮進逼！全台園區關閉、活動異動懶人包

不斷更新／杜蘇芮進逼！全台園區關閉、活動異動懶人包

杜蘇芮恐升級強颱！　新竹市府：今正常上班課

杜蘇芮恐升級強颱！　新竹市府：今正常上班課

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

關鍵字：

杜蘇芮杜蘇芮颱風東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面