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涉逃稅遭起訴！蘇怡寧不忍了「各種手段搞我」　釣出一票藍勾勾

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲檢察官2度偵查結果處分，將蘇怡寧夫妻都提起公訴。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

知名婦產科醫師蘇怡寧之前被親妹告發，涉嫌逃漏稅，後來事證不足處分不起訴；然而，經高檢再議發回，檢察官查出蘇怡寧夫婦於2006年至2012年間，逃漏稅逾2877萬元，昨依法將夫妻起訴。對此，蘇怡寧無奈透露原委，更直言「請不要再跟我說什麼沒有不是的父母......。」

蘇怡寧在臉書表示，逃漏稅被起訴的消息傳出後，很多人私訊詢問，「說實話我也很無奈，我們這件家庭糾紛已經陸陸續續搞好幾年了，只因為這算是家裡事，所以不想說太多；簡單說就是我的公司公開發行，股票沒有分我老爸跟妹妹，所以他們就不爽，為什麼我不分給他們，因為我知道我爸在炒股票，而這是我不想要的。」

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他透露，「這中間他們已經用各式各樣不同的手段在搞我，有關逃漏稅的指控，其實是15年前的事了，再議起訴絕非事實，我過去稅務均委由專業財稅人員處理，並已依法繳納稅捐，既然檢方未採納對我有利的證據，我會努力收集15年前的相關證據，在法院一次講清楚，不會有任何顧忌。」

▲蘇怡寧強調，再議起訴絕非事實，會努力收集15年前的相關證據，在法院一次講清楚。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧強調，會努力收集15年前的相關證據，在法院一次講清楚。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

最後，蘇怡寧不禁感嘆，「我無法選擇父母跟出身，我也不願意惡言相向，但請不要再跟我說什麼沒有不是的父母，我受夠了，我繼續去工作了。」

文章一出，一票藍勾勾留言幫補血，知名作家藤井樹（本名吳子雲）心有戚戚焉表示，「來自原生家庭的傷痛，我超懂。」郭鬼鬼也嘆，「看完這篇只想說...面對無法選擇的家庭壓力，真的只能選擇獨善其身，很懂這種無奈。」桃園市議員李宗豪、鬼才阿水等，則紛紛加油打氣。

而網友們紛紛湧入回應，「能把你害到最慘的，往往都是最親近、甚至是無法選擇的親人」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「拒絕情緒勒索，而且認真不乾任何人的事」、「能愛的家人就去愛，不能愛的家人就放手，自己過好來」、「有些家人就是吸血鬼」。

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