酒店妹上岸引爆殺機！45歲恩客被削耳亡　23歲情敵：只閉眼揮2刀

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區今年3月爆情殺案！25歲廖女在酒店上班，先後與23歲高男、45歲潘男交往，廖女「上岸」後由2男接濟生活。2男於廖女家碰面後，醋罈子打翻各持刀互傷，潘搶救9天死亡，在押高男被依殺人罪起訴，今（18日）移審士院列國民法官參審案件。稍早開強制處分庭，高男否認犯行，並稱「我閉眼揮2刀，不是10刀」，法官審理後裁定收押禁見。

強制處分庭法官今提訊高男開庭，身材魁梧的高否認犯行說「我是閉著眼睛揮2刀，不是10刀」，接著解釋說，不是看廖女跟潘男拉扯才萌生殺意，沒有要殺潘的意思；法官則問「行兇時，廖女在做什麼？」高回「在床上坐著」。

蒞庭檢察官指出，被告雖承認有對被害人揮刀，但否認有殺人犯意，而被害人身上傷口至少10處，傷勢非常嚴重，甚至耳朵被削掉，犯罪嫌疑重大，更要求目擊證人廖女、張女、周男證稱被害人是自殺，影響證人對犯罪事實部分證述內容，審酌2人之前曾交往過，廖女就證述也有前後不一情況，且以拘提到案方式，認被告有勾串證人之虞，而該案是國民法官案，會受社會高度關注，有事實足認逃亡之虞，建請續押。

▲23歲高庭榮持刀刺死45歲潘姓情敵，被依殺人罪起訴羈押至今。（圖／記者黃宥寧攝）

被告律師表示，被告主張是正當防衛，因被害人有兇器，希望可用較輕處分替代羈押。法官再詢問高，當天有帶刀？高回「有，因為在外面有欠錢才帶刀」。

法官聽完雙方意見後諭知，被告雖否認殺人犯意，但卷內證據可證犯罪嫌疑重大，又被告雖涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，對犯罪事實供述前後不一、避重就輕更與卷內證據不符，可認有躲避刑事追訴之意圖，再參以趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，有相當理由足認逃亡之虞，且犯後又要求廖女做不實證述，認對被告非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押的必要，應予羈押並禁止接見、通信。

▲23歲高庭榮持刀將45歲潘男刺死。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

潘男與高男疑為廖女前後任男友，今年3月21日不約而同到廖女家，雙方見面爆爭執，各拿出尖刀互傷，潘男手部、頸部中多刀大量出血，在加護病房搶救9天，同年月30日宣告死亡。

然而，高男、廖女在潘男送醫後串供，稱潘因吵架失控拿刀自殘，檢警卻發現潘是左撇子，左手臂多處刀傷，認「左手砍左手」不合理，經追問廖女才坦承複雜情感關係及案發經過。

「內湖情殺案」為士院第3件國民法官案，檢方依審判程序規定及需求，第一時間依法相驗及分案偵辦外，並啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官共同組成國法案件專案小組，經數月在謹慎、周延蒐證下，本月13日依殺人罪將高男起訴、廖女無積極證據予以不起訴。

