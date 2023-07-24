快訊／名醫蘇怡寧夫妻逃漏稅2877萬　親妹再議逆轉...2人被起訴

▲蘇怡寧被親妹妹告發涉嫌逃漏稅，檢察官2度偵查結果處分將蘇怡寧夫妻都提起公訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

知名婦產科醫師蘇怡寧，被親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，台北地檢署首度調查時，認為事證不足，處分不起訴，經高檢再議發回，檢察官查出蘇怡寧和妻子陳品蕙從2006年2012年間，冒用妹妹和弟弟、香港公司人頭隱匿個人所得，逃漏稅逾2877萬元，24日依法將夫妻起訴。

蘇怡寧身兼禾馨醫療與慧智基因公司執行長，2021年底因被父親控告棄養雙親，而登上新聞版面，當時蘇怡寧曾在臉書粉專po文，吐露與家人的多年相處關係，最後遺棄案已由檢察官處份不起訴。

不過由蘇怡寧的妹妹蘇怡樺接著又告發，檢舉哥哥蘇怡寧明知她2005、2006年間旅居美國，沒有幫訊聯生物科技工作過，卻為了收取訊聯生技150萬多元的顧問費，把妹妹當「技術團隊成員」人頭，訊聯因此開立2張扣繳憑單給她。

蘇怡寧否認犯罪，解釋當時他的研發團隊常往返國外交流，妹妹有幫忙安排機票、住宿，他基於照顧，所以有支付現金給妹妹，並且用妹妹名義申報，但因時間久遠，當年資料都已不在。

檢察官調查，2005年的稅務申報行為，已經超過法定的10年追訴時效；至於2006年部分，因為逾資料保存年限，訊聯公司也沒有留存傳票紙本，只能根據員工交接工作資料看出，當年顧問費是以現金方式交付，查不出是誰領走了，實情已不可考，因此處分全案不起訴。

案經蘇怡華提起再議發回，加上調查局北機站報請檢察官楊石宇指揮重新展開調查，蘇怡寧先是在2006年間，未經妹妹和弟弟同意，把2人納入研究團隊成員，虛增妹妹和弟弟的業務所得，藉此規避應該由自己繳納的所得稅捐。

接著蘇怡寧解借將「肌肉萎縮症基因檢測專利授權證明」無償授權給香港公司名義，使得原本應由蘇怡寧、陳品蕙夫妻領取的專利顧問費，匯到香港公司戶頭，隱匿所得，檢察官統計，蘇怡寧和陳品蕙以詐術隱匿所得達2877萬245元，且橫跨7個年度，依7個違反《稅捐稽徵法》將蘇怡寧、陳敏蕙夫妻起訴，並請求法院宣告沒收犯罪所得。