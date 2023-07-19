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孕婦吃冰中毒宮縮！網喊「懷孕不吃冰是常識」　名醫開罵了

▲高雄知名冰店遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

▲事發店家被評為「CP值最高的冰店」。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市苓雅區一間剉冰店發生嚴重食安問題，共計有44人食物中毒就醫，其中包括一名孕婦不斷拉肚子、宮縮。對此，有網友說，懷孕不能吃冰是常識。但婦產科名醫蘇怡寧則表示，衛生局公布造成沙門氏桿菌感染的元兇應該是配料，看起來不是冰本身，「我實在不懂你們這些三姑六婆，怎麼會這麼無聊」，可以解散了。

這家老牌冰店1986年創立，至今已經37年，店內販售各式各樣的冰品，有八寶冰、雪花冰，也有綠豆湯、薏仁湯等。其中，八寶冰配料多達10幾種，都由店家手工自製，濃厚的古早味深受在地人喜愛，被評為CP值最高的冰店，人潮經常絡繹不絕，事發後遭勒令停業。

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▼衛生局14日前往冰店稽查，食材檢出沙門氏桿菌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局指出，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌，八寶冰配料檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，住院患者人體檢驗也檢出沙門氏桿菌陽性反應。

根據衛生局統計，截至18日下午4時，共計有44人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中。原在加護病房患童經悉心照顧，施以抗生素輸液治療後，病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症都已緩解。

▼高雄冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄苓雅冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

而受害者之一的黃小姐則說，一名懷孕30幾周的孕婦吃了冰品，結果一直拉肚子，情況非常嚴重，立即請對方去掛急診，「她除了拉肚子，還不停宮縮，真的滿可憐的！」

新聞曝光後，有些網友留言，「懷孕好像不能吃冰的食品，這是常識」、「孕婦本來就該忌口，不能一直吃冰啊，不然很傷害體內的寶寶。」

對此，蘇怡寧在臉書表示，「好了啦，各位自以為先知灼見的三姑六婆，你們可以解散了」，衛生局公布了造成沙門氏桿菌感染的元兇應該是配料，看起來不是冰本身，「讓你們失望了喔，Sorry。」

▼孕婦食物中毒不斷拉肚子、宮縮。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

蘇怡寧提到，然後重點是這類新聞只要是關鍵字有「孕婦」、「冰」，自動就有人會高潮是怎樣，「你XX的在這件事裡面沒懷孕吃冰，也有不幸更嚴重的，你怎麼不去嘴，為啥單挑孕婦咧，我實在不懂你們這些三姑六婆，怎麼會這麼無聊。」

蘇怡寧指出，「所以孕婦就是活該要被你們這些人情勒，這個不能吃、那個不能吃，為了寶寶好，所以都不能吃。所以孕婦就只能吃不斷重複高溫殺菌的太空食物包，然後關在無菌室，喝實驗室二次過濾水就對了？」

蘇怡寧說，不過讓他覺得很欣慰的是，經過這幾年的教育，在這類留言下面都有許多人會自動去反駁，「不必讓我親自出手，好貼心，覺得感動，看起來改變還是有希望的。」

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