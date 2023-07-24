不服被認定性騷擾女部屬　懲戒法院前院長聲明提起救濟捍衛聲譽

▲司法院懲戒法院前院長李伯道。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

司法院懲戒法院前院長李伯道被控今年（2023年）3月間在職時，涉3度強摟1位女部屬，李伯道一概否認，今（24日）被司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」決議成立性騷擾、建請移送法官評鑑委員會個案評鑑。李伯道今晚發表聲明，對評議結果「更表痛心」，將循法律途徑提起救濟到底，「以捍衛本人及家人聲譽」。

李伯道於2020年11月4日卸任台中高分院院長並辦妥法官職退休，同日改任政務人員擔任屬於特任官的懲戒法院院長，原定今年6月底滿70歲屆齡退休，他提前在今年5月8日經總統蔡英文核准退職，對外宣稱理由是「個人健康因素」，但隨即於6月間被踢爆，他涉對1位女部屬3度強摟，其中2次在辦公室，因得知被害人將提出申訴，李伯道趕緊退職，目前可月領19萬餘元法官退休金。

司法院今發布新聞稿指出，本案於今年6月21日接獲被害人提出申訴後，由申評會主任委員指派3名委員（男女比例為1：2），組成專案小組訪談雙方當事人，另依職權及當事人聲請，調查相關證據後提出報告書，今下午召開申評會，經全體委員（內部委員9名、外部委員2名，男女比例4：7）出席評議，決議李伯道本件成立性騷擾，建議移請法官評鑑委員會對李伯道進行個案評鑑。

▲司法院懲戒法院前院長李伯道聲明不服被認定成立性騷擾。（圖／記者黃哲民翻攝）

李伯道聲明全文如下：

今日很遺憾接獲司法院性騷擾評議委員會做出評議成立的判斷，本人曾於調查程序中多次請求委員會調查對本人有利之證據，卻遭大會漠視，對於司法院性平會遭有心人士架空，配合部分媒體捕風捉影，對本人及家人極盡抹黑之報復行為，無力扛起維護司法院聲譽重責大任更表痛心，本人將循法律途徑提起救濟到底，以捍衛本人及家人聲譽。

聲明人：李伯道。

中華民國112年7月24日