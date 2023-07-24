女子爬武陵四秀摔10米山坡無法動彈　黑鷹吊掛救援送醫

▲一名黃姓女子與友人單攻武陵四秀品田山，摔落10米山坡，搜救人員前往救援由直升機吊掛下山送醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一對男女23日前往單攻台中市和平區武陵四秀的品田山，在三叉營地往新達山屋過池有名樹約20公尺時，黃姓女子不慎摔落10公尺邊坡，手腳多處受傷無法行走，男性友人立即打電話求援，消防局獲報後申請空勤直升機搭載4名搜救人員到新達山屋前往救援，24日清晨空勤黑鷹直升機前往吊掛傷者，成功吊掛後載往東勢河濱公園，由救護車送往台中榮總救治。

台中市消防局23日接獲報案，1行2人單攻，其中一人女性不慎滑倒跌落約10公尺山坡。勤務中心立即指派梨山分隊小隊長柯弘琪率1車4人前往福壽山停機坪，由空勤直升機載往新達山屋降落後前往救援。上午12：08搜救人員接觸傷者，傷者意識清楚、下半身感覺麻、手腳多處擦傷，鼻出血，以SKED先搬運至新達山屋度過一夜。

空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今(24)日上午05:30時機組員完成目標區天氣確認後，UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機於06:00時起飛執行任務，06:23抵達新達山屋，06:30由特搜隊員蔡百修出艙，06:37實施吊掛1員(黃姓山友)及4員搜救人員搭載作業，06:41時新達山屋起飛，6:42直升機吊掛傷者成功，7時10分降落在東勢河濱公園，並由東勢91送往台中榮總。