　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女子爬武陵四秀摔10米山坡無法動彈　黑鷹吊掛救援送醫

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲一名黃姓女子與友人單攻武陵四秀品田山，摔落10米山坡，搜救人員前往救援由直升機吊掛下山送醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一對男女23日前往單攻台中市和平區武陵四秀的品田山，在三叉營地往新達山屋過池有名樹約20公尺時，黃姓女子不慎摔落10公尺邊坡，手腳多處受傷無法行走，男性友人立即打電話求援，消防局獲報後申請空勤直升機搭載4名搜救人員到新達山屋前往救援，24日清晨空勤黑鷹直升機前往吊掛傷者，成功吊掛後載往東勢河濱公園，由救護車送往台中榮總救治。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局23日接獲報案，1行2人單攻，其中一人女性不慎滑倒跌落約10公尺山坡。勤務中心立即指派梨山分隊小隊長柯弘琪率1車4人前往福壽山停機坪，由空勤直升機載往新達山屋降落後前往救援。上午12：08搜救人員接觸傷者，傷者意識清楚、下半身感覺麻、手腳多處擦傷，鼻出血，以SKED先搬運至新達山屋度過一夜。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今(24)日上午05:30時機組員完成目標區天氣確認後，UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機於06:00時起飛執行任務，06:23抵達新達山屋，06:30由特搜隊員蔡百修出艙，06:37實施吊掛1員(黃姓山友)及4員搜救人員搭載作業，06:41時新達山屋起飛，6:42直升機吊掛傷者成功，7時10分降落在東勢河濱公園，並由東勢91送往台中榮總。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」
23歲男萬安演習閒晃畫面曝！　北市開出史上第一張裁罰通知
快訊／才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」
快訊／宜蘭民宅火警　母子葬身火窟
陳建州撤告！　大牙老公曝她「身心靈折磨」
看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看
23歲男萬安演習來回走動　北市開罰最高15萬
快訊／6官兵送長庚！　「1人傷勢重」還在手術中
空軍女中士擦撞　18歲女騎士身亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲空軍上兵「半跪姿」昏迷不治　父母認延誤就醫...怒告這5人

快訊／疑闖紅燈遭曳引車猛撞！騎士重傷沒呼吸心跳　司機竟肇逃

快訊／宜蘭鐵皮屋起火延燒鄰樓　母子受困雙亡

聞到濃濃屍臭…警消破門驚見他「遺體發黑」陳屍床上！

快訊／拒萬安演習避難畫面曝　北市警開出史上第一張裁罰通知

女子爬武陵四秀摔10米山坡無法動彈　黑鷹吊掛救援送醫

拒國民法官參審！汐止BMW男酒駕撞死婦　死者家屬：不想被消費

快訊／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪：政治凌駕司法

花蓮空軍女中士變換車道釀擦撞　同向18歲女騎士倒地傷重不治

空拍機出動海域搜索！天使輪「漂流貨櫃」估160只沉沒海底

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

22歲空軍上兵「半跪姿」昏迷不治　父母認延誤就醫...怒告這5人

快訊／疑闖紅燈遭曳引車猛撞！騎士重傷沒呼吸心跳　司機竟肇逃

快訊／宜蘭鐵皮屋起火延燒鄰樓　母子受困雙亡

聞到濃濃屍臭…警消破門驚見他「遺體發黑」陳屍床上！

快訊／拒萬安演習避難畫面曝　北市警開出史上第一張裁罰通知

女子爬武陵四秀摔10米山坡無法動彈　黑鷹吊掛救援送醫

拒國民法官參審！汐止BMW男酒駕撞死婦　死者家屬：不想被消費

快訊／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪：政治凌駕司法

花蓮空軍女中士變換車道釀擦撞　同向18歲女騎士倒地傷重不治

空拍機出動海域搜索！天使輪「漂流貨櫃」估160只沉沒海底

占卜／我正在擔憂的事「會出現什麼變化」？

整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

22歲空軍上兵「半跪姿」昏迷不治　父母認延誤就醫...怒告這5人

勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

明星賽「平鎮幫」只差2外野集滿9人　劉基鴻期待重溫青棒

網紅大亂鬥！　QQmei揭Na媽「私下威脅」：我不想矯情道歉

「竹山交流道不再淹水」　南投縣議員游顥：蔡培慧牛皮吹破了

英國麥當勞淪淫窟！被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

漢光意外兩名官兵手炸斷　郭台銘：相關單位必詳細釐清案發經過

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

社會熱門新聞

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

即／7傷者身分曝光！士官手遭炸爛躺彈藥堆

快訊／信義區公所鷹架大面積崩塌　台北市府回應了

即／名醫蘇怡寧夫妻逃漏稅2877萬　再議逆轉2人被起訴

快訊／陸軍六軍團彈藥庫爆炸釀7傷　2人手炸斷

快訊／現場畫面曝！六軍團彈藥庫爆炸2兵斷手

打賭玩大冒險！男躺馬路遭賓士輾頭亡

即／彈藥庫爆炸「傷兵增至9人」！　軍方說明了

看到炸彈掉出來　救護人員衝祥豐軍營救斷手阿兵哥

控婆婆、大姑害離婚　台大學霸女淚訴豪門怨

即／要外送員「到立委服務處開槍」！　40歲男北市落網

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

萬安演習首度要求下車避難　汐止瞬間變空城

更多熱門

關鍵字：

空勤 武陵四秀 品田山 新達山屋 吊掛

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

快訊／黑人「求償千萬」撤告大牙了！

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面