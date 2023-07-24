快訊／彈藥庫爆炸「傷兵增至9人」！　軍方說明了

▲祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、戴若涵／基隆報導
漢光演習第一天就出事！基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫24日下午發生爆炸，整起事故截至目前為止，累計9名官兵送醫，其中7人輕傷、2人重傷（手炸斷）。
陸軍六軍團政戰主任史順文指出，「本部轄屬的三支部北彈庫基隆分庫，是在今天(24日)下午3點多的時候，在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重，沒有生命危險，目前醫院全力救治當中。」
▲祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、戴若涵／基隆報導
漢光演習第一天就出事！基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫24日下午發生爆炸，整起事故截至目前為止，累計9名官兵送醫，其中7人輕傷、2人重傷（手炸斷）。
陸軍六軍團政戰主任史順文指出，「本部轄屬的三支部北彈庫基隆分庫，是在今天(24日)下午3點多的時候，在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重，沒有生命危險，目前醫院全力救治當中。」
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