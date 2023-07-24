攻堅畫面曝！他頂高溫藏身斷水電透天厝販毒　藥腳敲打暗號取鑰匙

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名何姓男子藏身在一處隱密的透天厝內販毒，警方日前見時機成熟，踹破兩道門直搗毒窟逮人，並在屋內查扣到毒品、新台幣90多萬元等證物。令警方訝異的是，何嫌居住的屋內早已被斷水斷電，他竟耐得住高溫在此居住半年以上。

▲何姓藥頭藏身斷水電透天厝販毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑大獲報，一名57歲何姓男子從事販毒工作，但他生性多疑，專案人員歷經半年跟監蒐證，發現他藏身在前鎮區一處透天厝空屋，而屋主疑似不想再出租，因此早已將房子斷水斷電，而何姓男子是租客，卻遲遲不搬走，且還占據3樓房間當毒窟。

▲警方日前見時機成熟，連踹破兩道門進屋逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方5日見時機成熟，持搜索票、拘票前往何嫌住處搜索，連續踹破2道門，直搗毒窟逮人，當場在屋內查獲第一級毒品海洛因9包(約2公克)、第二級毒品安非他命16包(約23公克)、電子磅秤、夾鍊袋、毒品施用器具、手機及新台幣90多萬元等相關證物。

警方調查，何嫌住處經常放置大量毒品，以備隨時可交易販售，住處外經常有毒品人口出入，雙方以電話或打暗號的方式聯繫，員警觀察，藥腳常在門外敲敲打打，接著何嫌就會丟鑰匙下樓，藥腳便拿著鑰匙進屋買毒品。

▲警方於屋內查獲毒品、現金等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

令警方訝異的是，夏日高雄天氣炎熱，何嫌竟也能忍得住高溫，在沒有水、沒有電的環境下生活。何嫌則表示，平常會去公共廁所洗澡，順便將手機帶去充電。警方訊後將何嫌依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。