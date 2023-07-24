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陸委會、策進會合辦台港足球交流賽　詹志宏：傳承團隊合作精神

▲▼陸委會、策進會合辦台港足球交流賽。（圖／策進會提供）

▲陸委會、策進會合辦台港足球交流賽。（圖／策進會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化策進會（策進會）與大陸委員會23日舉辦了台港友誼盃｢2023台港足球交流賽｣，邀請台港兩地共6支成人隊伍，以及2支學生隊伍競技，球員眷屬也在外圍休閒區域參加花式足球、趣味射門等遊戲。陸委會副主委、策進會董事長詹志宏在活動上表示，希望把足球團隊合作的精神傳承下去，深化台港兩地人民的友誼。

詹志宏在開幕式上提到，足球運動在香港是十分大眾化的體育活動，移居來台的港人也多以足球為主要休閒活動，「1950至1960年代，許多香港華僑選手代表中華民國出賽，奪得兩次亞運冠軍，並參加羅馬奧運，傳為佳話，彰顯台港兩地長久以來的深厚情誼。」

詹志宏說，今年策進會延續去年友誼賽事，並擴大參賽隊伍，辦理第二屆足球賽，就是希望把足球團隊合作的精神傳承下去，深化台港兩地人民的友誼。

▲▼陸委會、策進會合辦台港足球交流賽。（圖／策進會提供）

詹志宏也與策進會秘書長盧長水、中華女足總教練陳曉明共同為比賽開球，宣布8支台港勁旅分組競技。其中，表演性質的學生組由台灣學生隊勝出，而緊接著登場的成人組分甲乙兩組進行循環初賽。

經過分組各3場次戰況激烈的比賽，各隊繼續進行排名賽，冠軍隊伍最後由台北港澳隊獲得，實至名歸，並由盧長水秘書長、黃廷輝副秘書長及李添盛副組長頒獎予前3名球隊。

策進會表示，今年參賽的成人隊伍共有6隊，其中以在台香港及澳門朋友為主的共有3隊，台港成員共組的共有3隊，「許多香港人士來台落地生根，不論是形成各自的生活圈，或是已經逐步與台灣在地朋友互動共融，藉由此次的競賽與親子活動，移居台灣的香港人士得以擴大交流生活的經驗，也可以與其他台灣的在地朋友有更多互動及相互了解。」

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