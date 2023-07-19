「一中各表」槓上陸委會！郭台銘曝再訪美　稱台灣是和平締造者

▲郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前投書華盛頓郵報，主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判，引發陸委會抨擊，「故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖」。郭今（19）日回應，華盛頓郵報並不是任何人關說就可以刊登的。郭並透露即將訪美，所以他要在出發去美國之前先暖身，告訴美國，台灣絕對可以幫美國，在中美關係之間扮演Peace Maker（和平締造者）的角色，一起努力締造和平。

郭台銘今早前往台北市濱江果菜市場，除拜訪台北農產運銷股份有限公司之外，也前往市場內傾聽民眾心聲、與攤商互動，並在抵達時接受媒體聯訪。針對投書華盛頓郵報引發陸委會抨擊，郭表示，他在這兩天準備資料，華盛頓郵報非常有公信力，並不是任何人關說就可以刊登的，他是從金門和平宣言到美國的角色來看，台灣不是Trouble Maker（問題製造者），而是Peace Maker（和平締造者）。

郭台銘也透露，他最近要訪問美國，因此他要在出發去美國之前先暖身，告訴美國，針對中美之間的問題，台灣雖然無法幫忙解決，但台灣絕對可以幫美國扮演什麼樣的角色，尤其在和平的努力上，美國、大陸人民都需要和平，台灣人民更需要和平，和平是無價的、戰爭是無情的。郭也說，他會在本周五《董事長開講》節目上，做更詳細的說明。