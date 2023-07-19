馬英九邀陸生來台　邱太三：沒統戰意圖才是健康交往

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委謝衣鳳今（19日）在立法院質詢時關切近日陸生來台訪問一事，頻頻追問陸委會主委邱太三是否對台灣民主有信心，邱直言，沒有統戰意圖才是健康永續的交往，該訪團原本有「黨委書記」，台灣自己都認為政黨不該進入校園，怎麼會同意讓「共產黨」進入校園？

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

謝衣鳳質詢時關切，馬英九基金會近日邀請陸生團來台訪問，這是否符合總統蔡英文所述「兩岸要恢復健康永續的交往」？邱太三說，只要沒有統戰、政治意圖，就會比較朝向所謂健康永續的交往，但該團原本有學校的黨委書記，而他認為校園不該有所謂政治力介入。

謝衣鳳聞言反問，所以邱太三對台灣的民主沒有信心？邱太三，是不可能去配合對岸的統戰，「我對台灣民主當然有信心啊！」謝諷刺說，邱怕台灣被「統」走了，但台灣經過這麼久的民主選舉，竟然對自己民主沒有信心，認為會被陸生團「統戰」，是嗎？邱說，不是，不適當的人不應該，台灣自己都認為政黨不該進入校園，那怎麼會同意讓對岸的政黨進入校園呢？請謝不要扭曲，是因為有「黨委書記」。

謝衣鳳直言，她認為應讓陸生團到凱道看台灣的多元民主、如何訴求居住正義。邱太三反問說，謝同不同意校園不該有政黨、政治進入？如果同意的話，那怎麼會同意讓共產黨進入校園？謝說，她沒有問題了，她看到邱對台灣民主沒有信心。邱反嗆，「非常有信心！」行政院長陳建仁也幫腔說，「他（邱太三）是對中國的黨委書記沒有信心啦」，謝則被此語逗樂，呵呵呵笑。