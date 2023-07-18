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郭台銘投書主張與對岸談判　陸委會：不瞭解中共對台政治圖謀

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘17日在《華盛頓郵報》投書，主張台灣應通過「一中各表」的框架，直接與中國大陸進行合作與談判。對此，陸委會18日上午表示，兩岸從未有過郭台銘所說的一中各表的框架，「郭先生不是完全不瞭解中共對台的政治圖謀，就是故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖。」

陸委會提到，略懂兩岸關係的人都清楚知道，兩岸之間從未有郭先生所謂「一中各表的框架」，只有由中共片面設定，意圖消滅中華民國、併吞台灣的一個中國原則框架，「從郭先生媒體投書的內容可以確認，郭先生不是完全不瞭解中共對台的政治圖謀，就是故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖。」

▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭台銘出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

陸委會指出，依照中共所公布的「一個中國原則」白皮書，中華民國政府只是中國大陸領土上的一個「地方當局」，中共亦多次重申「九二共識」是「體現一個中國原則的九二共識」，將「九二共識」做為兩岸對話的前提，實際上就是強迫台灣以「地方政府」的地位與其互動，這是違背中華民國台灣做為一個主權國家的事實，台灣民眾絕不會接受，相信也沒有任何一位中華民國的領導人會有這樣的政治主張。

陸委會說，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與客觀事實。1996年後，台灣的政經環境歷經3次政黨輪替，期間台灣民眾已經7度用選票選出國家的元首，我們認為中共當局必須正視中華民國台灣已經存在的事實，不應該設置政治對話的前提，讓兩岸之間一再喪失良性互動的契機。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；蔡總統上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由，「我們在台海不挑釁、不躁進的作為，受到國際的肯定，各國也認為是中共對台脅迫施壓，因而要求中共不能在台海動武，國際更不斷給予台灣支持。我們呼籲中共放棄僵化的意識形態與政治前提，以開放的態度進行兩岸對話。」

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