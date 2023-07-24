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颱風假不上班會被扣薪？「出勤規定、薪水算法」5QA一次看

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／翻攝自氣象局）

▲杜蘇芮步步進逼台灣。（圖／翻攝自氣象局）

記者朱祖儀／綜合報導

中颱「杜蘇芮」來勢洶洶，周三、周四對台灣影響最明顯，中南部有高機率會放到颱風假。但如果放颱風假，勞工出勤有何規定？會有加班費嗎？若是被老闆要求居家上班怎麼辦？《ETtoday新聞雲》整理了颱風假的相關規定，讓您一次看懂！

颱風假由各地方政府根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，決定天然災害期間是否發布停班課公告，但此公告僅規範各級政府機關及公、私立學校，一般私人企業員工不在限制範圍內，但多數民營企業會以此當作是否放假的標準。

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人好奇，颱風假怎麼放？（圖／記者李毓康攝）

颱風假何時能放？

放颱風假需達下列基準之一，一、依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時；二、依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；三、風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

如果想即時得知隔天是否放颱風假，除了看新聞媒體，也可以善用行政院人事行政總處網站查看，就可以得知全台各縣市停班停課的最新狀態。

颱風假應該要出勤嗎？

雖然颱風假沒有規範到私人企業，但如果政府已經發布停班課通知，員工可以基於安全因素不到班，雇主也不得扣全勤、要求請假、威脅解雇等。

要留意的還有即使上班地點沒有宣布停班課，但如果居住地點和行經地區停班課，也可以要求不到班。例如，A住在基隆市，公司位在台北市，颱風期間基隆市宣布停班課、台北市需上班上課，A仍可以要求放颱風假。

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲颱風假出勤，拿得到加班費嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

颱風假薪水怎麼算？

如果是一般工作日，員工正常上班則如常給薪，若員工未到班，雇主可不給薪，但不可苛扣薪資或記曠職，也不得要求員工請事假。

颱風天有加給嗎？

如果碰到休假日，但雇主要求員工出勤，依《勞基法》應合法給予員工加班費，計算公式如以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）x（4／3）× 2，後6個小時則是（每小時工資）x（5／3）× 6

若是一般工作日因為颱風而產生額外的加班費或津貼，除了當日工資之外，雇主宜再給予加給，或提供交通工具、交通津貼等必要幫助，由雇主和勞工自行協商。

可以要求員工在家上班？

勞動部解釋，其實「颱風假」並非真正的假期，而是避免勞工因通勤發生危險的安全措施，是否出勤應以勞工的「安全」為首要考量，由雙方協調溝通。

如果原本就是居家上班的勞工，人身安全不會受到颱風等天災威脅，就應該照常提供勞務，要是員工堅持放「颱風假」，雇主可視為曠職；若雙方協議放假，雇主可不支薪。

如果勞工因為家中災情無法提供勞務，雇主則不可扣發薪資，亦不得認為是曠職或要求請假。另外，如果員工本來需要到公司上班，雇主也不得在颱風假期間，臨時要求員工改成居家上班。

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